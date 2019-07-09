Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Bu bir iş Beşiktaş'tan teklif almadım diye kırılacak değilim, ben yollarımızı ayırdığımız birçok yönetici ile hala görüşüyorum” dedi.

Adı bir dönem Beşiktaş ile anılan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın kendisi için yerinin ayrı olduğunu söyleyerek, "Beşiktaş benim için farklı bir yer, 10 yaşımda oynamaya başladım. Beşiktaş tarihinin en iyi 2 kadrosundan birinde oynadım, önemli başarılar yakaladım, tabi ki Beşiktaş benim için çok önemli. Galatasaray'da 2 sene oynadım 2sinde de şampiyon olduk, Trabzonda da oynadım ve orayıda çok seviyorum ama tabi ki Beşiktaş'ın yeri ayrı. Bende en çok yer eden teknik adamlar Fatih Terim, Lucescu ve Löw diyebilirim. İdolüm yok, kendim gibi olmak istiyorum. Birini örnek almak çok sağlıklı gelmiyor bana” ifadelerini kullandı.