Galatasaray'dan Emre Mor hamlesi

TRT Spor'un son dakika haberine göre Galatasararay, Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı. . Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, A Milli Futbol Takımı’nı çalıştırdığı dönemde kadroya alıp ilk 11’de oynattığı Mor’un İspanyol ekibinden kiralanacağı öğrenildi.

Türk futbolunda bir dönem geleceğin en büyük yıldızlarından gösterilen Emre Mor, İspanya ekibi Celta Vigo'da 4 kez kadro dışı bırakılmıştı.

1997 doğumlu genç oyuncu, Danimarka ekibi Nordsjælland takımında sergilediği futbolla büyük kulüplerin ilgisini çekmişti. Genç oyuncu, 2016 yaz ayında 9,75 milyon Avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olarak kariyerinde büyük bir adım atmıştı.