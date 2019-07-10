Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, milli futbolcu Salih Uçan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.



Empoli ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Salih Uçan, Süper Lig'e geri döndü. Alanyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Salih Uçan! Kulübümüz, geçen sezon Empoli forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır" denildi.

Daha önce Fenerbahçe ve Roma gibi takımlarında formasını giyen Uçan, beklenildiği performansın altında kalınca Empoli'ye transfer olmuştu.