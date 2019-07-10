Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'da tamamlayan Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa ile anlaştı.



26 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan bugün sabah saatlerinde Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bonservisi elinde olan ve yeni sezon çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Yusuf’un, henüz imzayı atmadan askerde Galatasaray forması giymesinin, Sarı-Kırmızılı yöneticiler tarafından doğru bulunmadığı ve transfer konusunu askıya aldırdığı iddia edilmişti.