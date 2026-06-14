Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlıyoruz: Avustralya'dan Milli Takım'a çelme

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Avustralya ile karşı karşıya geldi. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place'te oynanan mücadeleyi 2-0 kaybettik.

Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Nestor Irakunda ve 75. dakikada Connor Metcalfe attı.

Millilerimiz, beraberlik için maç boyu bastırdı. Oyunu tamamen domine eden takımımız, kalabalık savunma yapan Avustralya'yı bir türlü aşamadı. Avustralya ise kontraataklardan bulduğu 2 golle 3 puanı aldı.

Takımımızın Abdülkerim Bardakcı ile 30. dakikadaki şutu ise direkten döndü.

Bu sonucun ardından Milli Takımımız, Dünya Kupası'na puansız başladı. Avustralya ise ilk maçında puanını 3 yaptı.

A Milli Takımımız, ikinci maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da karşılaşacak. Avustralya ise 19 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de ABD ile mücadele edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Avustralya 2-0 Türkiye

89' Arda Güler ceza sahası dışından kaleyi denedi ancak Beach topu kontrol etti.

86' Yunus Akgün, millilerimizde sarı kart gören isim oldu.

80' Takımımızda Zeki Çelik ve İsmail Yüksek oyundan çıktı. Yerlerine Salih Özcan ve Mert Müldür dahil oldu.

77' Millilerimiz harika paslarla etkili geldi. Merih’in ceza sahası içinde indirdiği topa Kerem vurdu ancak kaleci gole izin vermedi.

75' GOL | Avustralya’da Metcalfe ceza sahası dışından sert vurdu, top ağlarımıza gitti.

72' Hakan Çalhanoğlu’nun harika ara pasında Zeki Çelik kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Patrick Beach’i geçemedi. Top kornere çıktı.

62' Millilerimizde oyuncu değişikliği: Oyundan çıkan isim Orkun Kökçü, onun yerine giren isim ise Yunus Akgün oldu.

60' Avustralya'da oyuncu değişikliği: Oyundan çıkan isim Irankunda, onun yerine giren isim Velupillay oldu.

57' Kenan Yıldız’ın kullandığı kornerde Arda Güler’in indirdiği topa İsmail Yüksek vurdu ancak şut auta gitti.

56' Arda Güler’in kullandığı frikikte kaleci Patrick Beach gole izin vermedi.

55' Orkun Kökçü topu kaparak önemli bir fırsat yarattı. Souttar’ın müdahalesiyle yerde kalan Orkun, millilerimize kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandırdı.

52' Avustralya’da Souttar’ın kafa vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi.

50' Milli Takım etkili geldi. Sol kanatta Kenan Yıldız’ın driplingiyle başlayan atakta önce Hakan Çalhanoğlu’nun şutu savunmadan döndü. Ardından İsmail Yüksek’in vuruşu rakibe çarparak kornere çıktı.

47' Avustralya tehlikeli geldi. Bos’un şutunda Merih araya girdi ve top kornere çıktı.

46' Millilerimizde oyundan çıkan isim Barış Alper Yılmaz, yerine giren isim Kenan Yıldız oldu.

44' Avustralya, sol kanattan etkili geldi. Irankunda’nın şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

41' Kaleyi denemeye devam ediyoruz. Arda Güler’in şutu farklı şekilde auta çıktı.

35' Barış Alper’in ortasında Kerem’in indirdiği topa Orkun vurdu ancak şut auta gitti.

29' DİREK | Abdülkerim'in çok uzaklardan vurduğu şut direkten döndü.

27' GOL | Irankunda, savunmamızın arkasına sarktı ve topu ağlarımıza göndererek Avustralya’yı 1-0 öne geçirdi.

18' Millilerimiz, ceza sahası dışında harika paslarla pozisyonu hazırladı. Ferdi Kadıoğlu’nun şutu az farkla auta çıktı.

6' Arda Güler'in şutu farklı şekilde auta çıktı.

3' A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu’nun şutu rakip savunmaya çarparak köşe vuruşuna çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Haydi Bizim Çocuklar.