Beşiktaş'ın genel kurul iptal davası ertelendi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) 2016 yılında yapılan genel kurulundaki kararların iptali ile 5 bin 268 kişinin usulsüz şekilde üye yapılması ve üye aidatlarının toplu halde yatırılması iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi