6.05.2026 13:01:00
AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin anket sonuçlarını paylaştı

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin Türkiye genelinde yaptırdığı son anketi kamuoyuna açıkladı. Buna göre AKP'nin oy oranı yüzde 35,8 oldu.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, parti olarak Türkiye genelinde ve İstanbul belediyelerinde düzenli anket yaptırdıklarını açıkladı.

Özdemir, Türkiye geneli yeni yaptıkları bir anketin sonuçlarını paylaştı.

"AK PARTİ MAKASI AÇMIŞ DURUMDA"

Habertürk TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Özdemir, "Örneğin daha yeni Türkiye geneli bir anketi açıklayabilirim. AK Parti yükseliş trendini devam ettiriyor. AK Parti makası açmış durumda" dedi.

Özdemir'in açıkladığı anket sonuçları şu şekilde:

  • AKP: Yüzde 35,8
  • CHP: Yüzde 30,7

Özdemir konuşmasında ayrıca CHP'nin kurumsal yapısında 'siyasal çürüme' olduğunu iddia ederek söz konusu çürümenin İBB kaynaklarıyla oluşturulduğunu öne sürdü.

