Napoli zam yaptı, Comolli diretiyor

HİLMİ TÜRKAY

Fenerbahçe’nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas için Napoli’den resmi transfer açıklaması geldi. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas’ı istediklerini ancak önceliklerinin futbolcu satışı yapmak olduğu vurguladı. İtalya basınına konuşan Laurentiis, “Eljif Elmas’ın transferini ciddi şekilde düşünüyoruz ancak öncelikle geniş kadromuzda satış yapmalıyız” dedi. Sky Italia’da yer alan habere göre, Napoli’de Başkan Aurelio de Laurentiis’in yetki verdiği bir ekip, Eljif Elmas transferi için İstanbul’da bulunuyor. Haberde, Fenerbahçe ile Napoli arasında pazarlıklarında ciddi bir şekilde sürdüğü ve Napoli’nin oyuncuyu Inter’e kaptırmamakta kararlı olduğu vurgulandı. Fenerbahçe’nin kampına katılmak için geçtiğimiz gün İstanbul’a gelen Eljif Elmas, “Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım” ifadesini kullanmıştı. Napoli Kulübü, önceki gün 13 milyon Avro önerdiği Makedon orta saha oyuncusunun bonservisi için 2 milyon Avro zam yaptı. Sportif Direktör Comolli ise 20 milyon Avro da diretiyor.

Trezeguet resti çekti

Ersun Yanal’ın transfer listesinde kanat için ilk sırada yer alan Mısırlı Mahmud Trezeguet ile ilgili Reuters’ten ilginç bir haber geldi. Afrika Kupası’ndan Mısır’ın elenmesinden sonra Trezeguet’in, Kasımpaşa yönetimiyle görüştüğü ve “Ayrılmam için izin verin. Beni isteyen önemli kulüpler var. Buradaki görevimi tamamladım. Şimdi gitmek istiyorum” dediği bildirildi. Trezeguet’in, Kasımpaşa tecrübesinin ardından daha fazla deneyim için bir başka kulübü istediği de belirtildi. Haberde Mısırlı oyuncunun Kasımpaşa ile etkileyici bir performans ortaya koyduğu ve Türkiye Ligi’nin en iyi oyuncularından biri seçildiği belirtildi. France Football tarafından da oyuncunun mart ayında Avrupa’daki en iyi Afrikalı seçildiği vurgulandı. Trezeguet’i Türk kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın dışında, Aston Villa, Watford, Lyon ve Marsilya gibi kulüplerin de istediği hatırlatıldı.

Okan altyapıdan A’ya çıktı

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından yetiştirdiği Okan Turp ile sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu savunma oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Berkay Candan yuvaya döndü

Fenerbahçe Beko altyapısında yetiştikten sonra kariyerine farklı takımlarda devam eden Berkay Candan, yeniden yuvasına döndü.

En son Arel Üniversitesi Büyükçekmece’de forma giyen 1993 doğumlu oyuncu, Fenerbahçe Beko ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Ümraniye iptal

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile yarın hazırlık maçı yapacak. Ayrıca Sarı-Lacivertlilerin, 18 Temmuz’da Ümraniyespor ile oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal oldu.