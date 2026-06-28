Özgür Özel'den iddialara yanıt: CHP'den 86 milletvekili ABP'ye mi geçecek?

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, siyaset kulislerini hareketlendiren açıklamalarda bulundu. CHP'den 3 milletvekilinin ABP'ye geçeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Yalçın, sayının çok daha yüksek olduğunu öne sürdü.

CHP lideri Özgür Özel ve kurmaylarıyla yapılan görüşmelere ilişkin konuşan Yalçın, ekiplerin karşılıklı çalıştığını belirterek, "Herhangi bir sorunumuz yok, 81 ilde teşkilatlarımızı kurmuş seçime giren bir partiyiz" ifadelerini kullandı.

Kesinlikle bir milletvekilliği pazarlığı yapmadıklarını savunan Yalçın, "Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık. Bunlardan 86 milletvekili katılacak bize" dedi. ABP lideri ayrıca, 74'e yakın il başkanının da kendi partilerine katılacağını öne sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YALANLAMA: "BU HABER DOĞRU DEĞİL"

ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın'ın siyaset gündemine oturan bu iddiaları, gazeteci Deniz Zeyrek tarafından CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu.

Kişisel YouTube kanalında yaptığı yayında Özel ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Zeyrek, "86 milletvekili bize katılacak" iddialarını Özel'e ilettiğini belirtti.

Özgür Özel ise bu iddialara, "Bu haber doğru değil" diyerek net bir dille yanıt verdi.