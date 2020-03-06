Futbolcu-antrenörlük talimata takıldı
TFF talimatı Emre’nin antrenörlük yapmasına şimdilik engel
Fenerbahçe’de teknik direktör sorunu devam ederken, “futbolcu-antrenör” olacağı söylenen ve dünkü antrenmanda da antrenör Volkan Demirel’le yan yana görüntü veren kaptan Emre Belözoğlu’nun TFF çalışma talimatı gereği bu görevi ‘şimdilik’ resmen üstlenmeyeceği ortaya çıktı. Emre’nin futbolcu lisansına sahipken antrenörlük yapması halinde 1 yıla kadar men cezası söz konusu.
TFF Talimatnamesi'nin 9. maddesine göre, "..Talimatta belirtilen esaslar dışındahiç kimse, bir kulüpte bir teknik adamın görevini üstlenemez.." deniliyor.
Bu ihlal durumunda ise 1 yıl hak mahrumiyeti ve Süper Lig için 100 bin TL para cezası yaptırımı var.
Video Haberler
- Dehşete düşüren görüntüler! Kocasını böyle kurtardı!
- Antalya'da trafo patladı: 1 ölü, 1 yaralı
- Taksicinin yalanı kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı!
- Erdoğan'dan yurttaşlara koronavirüs uyarısı
- Önce esnafı, ardından karısını ve kızını vurdu!
- Yer: Antalya... Asabi fare kediye böyle saldırdı!
- Adalet Bakanı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Yer: Antalya... Genç adamı defalarca böyle tokatladı
- La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı
- Tunceli'de böyle görüntüledi! Uyarılarda bulundu