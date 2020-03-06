Futbolcu-antrenörlük talimata takıldı

06 Mart 2020 Cuma, 03:03

Fenerbahçe’de teknik direktör sorunu devam ederken, “futbolcu-antrenör” olacağı söylenen ve dünkü antrenmanda da antrenör Volkan Demirel’le yan yana görüntü veren kaptan Emre Belözoğlu’nun TFF çalışma talimatı gereği bu görevi ‘şimdilik’ resmen üstlenmeyeceği ortaya çıktı. Emre’nin futbolcu lisansına sahipken antrenörlük yapması halinde 1 yıla kadar men cezası söz konusu.

TFF Talimatnamesi'nin 9. maddesine göre, "..Talimatta belirtilen esaslar dışındahiç kimse, bir kulüpte bir teknik adamın görevini üstlenemez.." deniliyor.

Bu ihlal durumunda ise 1 yıl hak mahrumiyeti ve Süper Lig için 100 bin TL para cezası yaptırımı var.