‘Futbolda yönetsel zafiyet var’

30 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada spor faaliyetlerinin tamamına yakını dururken özellikle kulüplerin ve oyuncuların bu süreci ekonomik açıdan nasıl atlatacağı üzerinde en çok tartışılan konuların başında geliyor. Salgın sonrası Avrupa’nın en geç ertlenenen organizasyonlarından biri olan Süper Lig’de zaten büyük mali sorunlar yaşayan kulüplerin, uğradığı gelir kaybıyla birlikte yol haritasının ne olacağı halen belirsizliğini koruyor. Dünyanın pek çok liginde federasyonlar ve kulüpler toplantı üstünü toplantı yapıp, koronavirüs salgınının doğurduğu ekonomik daralmadan çıkmanın çarelerini ararken ülkemizde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ve Kulüpler Birliği’nden henüz hiçbirbir adım gelmedi. Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, ülkemizde yapılması gerekenlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Futbol Arena yayınına katılan Akşar, şu kritik konuların altını çizdi:

‘KRİZ MASASI OLUŞTURULMALI’

Öncelikle bir kriz masası oluşturulmalı. Şu ana kadar Kulüpler Birliği’ni göremedim. Ortada çok ciddi bir problem var. Bu sıkıntıyı nasıl aşacağız? Sıkıntı aşılsa bile sonrasında kulüpleri nasıl ayağa kaldıracağız? Bu konularda özellikle Kulüpler Birliği’nin mutlaka bir platform oluşturup, bunun içerisine futbol paydaşlarını dahil etmesi gerekli. Bu platformda belirlenecek ortak kararlarla önümüzü görelim. Şu saate kadar bu konuda bir çaba görmedim. Bizim çok hızlı bir şekilde kriz kurulu oluşturmamız lazım.

‘GİDERLER NASIL KARŞILANACAK?’

Akşar, “Nelerin tespit edilmesi gerekiyor. Güncel olarak şu anda kulüplerin mevcut giderleri devam ediyor. Gelirler durdu ama giderler başta özellikle 15 milyara yakın kredi stoku var. Bunun yüzde 10’u faiz olsa yıllık 1.5 milyar lira sadece finansman gideri var. Bunlar durmadı devam ediyor. Günü gelen yükümlülüklerin yerine getirilmesi lazım. Bunlar için para, finansal kaynak lazım. Bunlar nereden nasıl bulunacak? Kulüpler şu anda maç yapmıyor olsa bile oyuncuların maaş, ücret ödemeleri devam etmek durumunda. Kulüplerin sabit giderleri var. Bu giderlerin nasıl ve ne şekilde karşılanacağına ilişkin ortada herhangi bir şey yok, bir kaynak yok” ifadelerini kullandı.

‘REZERV BULUNDURULMALI’

Ekonomist Tuğrul Akşar, “Bu tür olası kriz durumlarını önceden öngören, benim 10 yıl önce önermiş olduğum futbol kulüpleri için yedek, rezerv para bulundurulması lazım. Olası krizlerle karşılaşıldığında, gelirler kesildiğinde bunlar sigorta olsun. Bunlar da hayata geçirilmemiş, böyle bir fon yok. Kulüplerin bu anlamda gelirleri olmadığı için giderlerle gelirler arasında zaten daha önceden ciddi bir açık vardı, bunu banka kredisiyle fonlayarak giderebiliyorlardı. Şu anda böyle bir şey yok. Sportif performans olmadığı için buradan elde olunacak bir gelir yok. Yayın, iddaa, maç günü geliri zaten yok. Şu anda gelirler tamamen durmuş vaziyette.

Yönetsel olarak ciddi problemler var. Şu anda Türk futbolunda yönetsel zafiyet var. Böylesi bir ortamda krize karşı bir komite oluşturulmayacaksa ne zaman oluşturulacak? Kulüpler Birliği’nin neden sesi çıkmıyor? Kulüpler Birliği çıkıp bu işi organize etmeli” dedi.