''Futbolun geleceği için Karantina ligi''
Spor hukuku alanında Türkiye'yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) ve Euroleague Basketbol'un tek Türk hakemi Avukat Emin Özkurt, futbolumuzu bekleyen süreci değerlendirdi.
Spor hukuku alanında Türkiye'yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) ve Euroleague Basketbol'un tek Türk hakemi Avukat Emin Özkurt, futbolumuzu bekleyen süreci değerlendirdi.
Özkurt; kontratlar, ligler ve yayıncı kuruluş ile ilgili yaşanabilecek hukuksal sorunları ve çözüm önerilerini anlattı:
– COVID-19'U ‘mücbir sebep' olarak kabul eden FIFA'nın ‘kılavuz ilkeleri'ne göre futbolcular ve kulüpler, uzlaşma yöntemiyle kontratlar ile ilgili sıkıntıları çözmeli. Tek taraflı kararlar, ulusal yasalara uygun olduğunda kabul edilecek.
– Talimata göre sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır.
UEFA REDDEDEBİLİR
– Ligler düşme ve çıkma olmadan tescil edilirse veya iptal edilirse bu, içinden çıkılması yıllar sürecek çok büyük bir hukuki kaos doğuracaktır. Kulüpler maddi kayıpları nedeniyle yargı yoluna başvurabileceklerdir.
– Yayıncı kuruluş ile çıkacak uyuşmazlık, Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca incelenmeli. Yayıncı kuruluş mahkeme yoluyla sözleşmenin uyarlanmasını, miktarının azaltılması veya ertelenmesini talep edebilir.
– Kulüplerin gelirlerinin yaklaşık %40'ı yayın gelirlerinden oluşuyor. Ligler ‘karantina ligi' konseptiyle oynanmalı. Aksi takdirde çok büyük zorluklar kulüplerimizi bekliyor.
Kaynak: Sözcü
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