''Futbolun geleceği için Karantina ligi''

12 Mayıs 2020 Salı, 07:56

Spor hukuku alanında Türkiye'yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) ve Euroleague Basketbol'un tek Türk hakemi Avukat Emin Özkurt, futbolumuzu bekleyen süreci değerlendirdi.

Özkurt; kontratlar, ligler ve yayıncı kuruluş ile ilgili yaşanabilecek hukuksal sorunları ve çözüm önerilerini anlattı:

– COVID-19'U ‘mücbir sebep' olarak kabul eden FIFA'nın ‘kılavuz ilkeleri'ne göre futbolcular ve kulüpler, uzlaşma yöntemiyle kontratlar ile ilgili sıkıntıları çözmeli. Tek taraflı kararlar, ulusal yasalara uygun olduğunda kabul edilecek.

– Talimata göre sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır.

UEFA REDDEDEBİLİR

– Ligler düşme ve çıkma olmadan tescil edilirse veya iptal edilirse bu, içinden çıkılması yıllar sürecek çok büyük bir hukuki kaos doğuracaktır. Kulüpler maddi kayıpları nedeniyle yargı yoluna başvurabileceklerdir.

– Yayıncı kuruluş ile çıkacak uyuşmazlık, Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca incelenmeli. Yayıncı kuruluş mahkeme yoluyla sözleşmenin uyarlanmasını, miktarının azaltılması veya ertelenmesini talep edebilir.

– Kulüplerin gelirlerinin yaklaşık %40'ı yayın gelirlerinden oluşuyor. Ligler ‘karantina ligi' konseptiyle oynanmalı. Aksi takdirde çok büyük zorluklar kulüplerimizi bekliyor.

Kaynak: Sözcü