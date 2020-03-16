Futbolun koronavirüs karnesi

16 Mart 2020 Pazartesi, 13:44

Yeni tip koronavirüsün dünyada 160 ülkeye yayılarak kitlesel bir tehtid haline gelmesi ardından,Dünya Sağlık Örgütü pandemi olarak nitelendirdi. Sosyal hayatı etkisi altına alan virüs, spor dünyasını da durma noktasına getirdi.

Çin,İtalya,İspanya, Almanya ve Fransa virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Her ülkenin futbol federasyonu farklı kararlar alıyor. Bazı ülkelerde ligler ertelenirken bazı ülkelerde karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanıyor.

İTALYA

En çok hastalık vakasının görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya, futbol konusunda radikal kararlan alan ülkelerin başında geliyor. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora ilk etapta futbol musabakalarının durmasını istemiştir fakat lig yönetimi kabul etmemiştir.

Virüs vakalarının konstrolsüz ve önlenemez şekilde artması sonucunda müsabakaların seyircisiz oynanamasına karar verildi.

9 mart itibari ile İtalyan hükümeti tüm spor faaliyetlerini süresiz olarak iptal etmiştir.

İtalya kupası final maçı Mayıs ayına ertelendi ve Seria A'nın playoff usulü ile sonlandırılması da gündemde olan bir diğer konu. Juventus - İnter maçı sonrasında Juventuslu oyuncu Daniele Ruganinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Bu olay sonrasında İnter 11 mart gecesi itibari ile tüm spor faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştır.

İtalya'da şu anda karantina devam ediyor ve olağan üstü hal ilan edilerek sokağa çıkma yasağı getirildi.

İNGİLTERE

İngiltere de ilk etapta antrenmanlarda tokalaşma yasaklandı. Maçların seyircisiz oynanması da gündemdeki konulardan biriydi fakat İngiltere Futbol Federasyonu radikal bir karar alarak salgın nedeni ile Premier Lig, Championship ve FA Cup organizasyonlarına ara verdiğini açıkladı.

İSPANYA

10 Mart tarihinde alınan kararla La Liga ve tüm liglerdeki karşılaşmaların seyircisiz olarak oynanacağı duyuruldu. Liglerin tamamen durdurulması beklenirken federasyon 1. ve 2. ligleri tamamen erteleme kararı aldı.

Erteleme kararı virüsün futbol dünyası içerisinde ilerleyişine engel olamadı. İlk olarak Valencia kulübü koronaya teslim oldu. Valencia futbolcuların hastalık kapmaması için taraftar ile buluşma organizasyonlarını iptal etti. Ancak geçtiğimiz günlerde teknik kadrodan 5 kişinin ve bir de futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıkması klubü derinden sarstı.

Athletic bilbao, Atletico Madrid, Real Betis, Barcelona, Espanyol, Leganes, Real Madrid ve Valladolid antrenmanlarını durdurduğunu açıkladı.

İSVİÇRE

Virüsün hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İsviçre, Mart ayındaki tüm müsabakaları ertelediğini duyurdu.

ALMANYA

Almanya klulüpler birliği (DFL) 2 nisana kadar futbola ara verilmesi önerisinde bulundu. Yapılan acil toplantı sonrasında 2 nisana kadar Almanyada futbol durdu.

ASYA

Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayland olmak üzere çoğu asya ğülkesinde tüm futbol müsabakaları süresiz olarak ertlendi.

Çin Süper Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi etkinlikleri durduruldu.

İran'da da benzer tedbirler alındı. İran Koronavirüs Komisyonu'nun aldığı karar ile bütün spor organizasyonları durduruldu.

AFRİKA

Önlem alan ülkelerin başında Fas gelmektedir. Virüsün yayılma riskini azaltma adına Fas’ta düzenlenen tüm futbol aktiviteleri artık seyircisiz oynanmaktadır.

AVRUPA VE UEFA LİGLERİ

Avrupa müsabakalarında da radikal kararlar alınıyor. Sevilla - Roma ve İnter - Getafe maçları ertlendi. Birçok müsabakanın seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Türkiyede de benzer önlemler alınmaya başladı. Öncelikle eğitime ara verildi. Futbolda ise karşılaşmalar seyircisiz oynanıyor. En son Trabzonspor - Başakşehir ve Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmaları seyircisiz olarak oynandı. Seyircisiz olarak oynanan karşılaşmaların kulüplerin ekonomik olarak zarara girmesine neden olurken. Kulüpler bilet satışlarından yararlanamadı.

Koronavirüs dünya genelinde sosyal hayatın yanı sıra ekonomik hayatı da etkisi altına aldı.



