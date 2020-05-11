Galatasaray'a Brezilya Avrosu!

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:04

Tüm Türk kulüpleri gibi maddi anlamda çıkış yolu arayan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılılarda forma giyen Alex Telles ve Maicon'dan önemli bir gelir elde edilmesi bekleniyor. 2016'da Porto'ya 6.5 milyon Avro karşılığında satılan Telles için yapılan sözleşmede sonraki satış farkından yüzde 10 pay maddesi konulmuştu. Brezilyalı sol bekin Paris Saint-Germain'e 45 milyon Avro karşılığında transfer olması an meselesi.

Telles, Fransız devine imza attığı anda Porto, Cimbom'a 4 milyon Avro ödeyecek. Suudi Arabistan takımlarından Al-Nasr'a kiralanan Brezilyalı stoper Maicon'u ise Arap kulübü takımda tutmak istiyor. Bundan önce kiralama bedeli de ödeyen Al-Nasr, sarı-kırmızılılara 3 milyon avro ödemeye hazır. Böylece iki futbolcudan 7 milyon Avro'luk bir gelir bekleniyor. Bu durum yönetimin futbolcu maaşlarındaki yükünü azaltacak.