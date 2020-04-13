Galatasaray’da Sekidika kararı
Galatasaray Sekidika’yı kiralayacak. Sekidika sezon ortasında Eskişehirspor’dan gelmişti.
Galatasaray'ın devre arasında 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika'nın geleceği merak konusu oldu. Konyaspor'un kiralamak istediği gündeme gelen Sekidika, Galatasaray'da kalacak mı?
Sosyal medyaya yansyan iddialara göre; teknik direktör Fatih Terim'in hem daha fazla süre alıp, tecrübe kazanması hem de yabancı kontenjanında yer açmak adına Nijeryalı oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak baktığı belirtildi.
Ancak; 22 yaşındaki oyuncu için hemen karar verilmeyecek. Sezon sonunda gelecek olan tüm kiralama teklifleri değerlendirilecek ve Sekidika için en doğru tercih yapılacak.
Sekidika bu sezon şu ana kadar Galatasaray'da hazırlık maçı, lig ve kupa düşünüldüğünde 241 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.
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