Galatasaraylı yönetici böyle dolandırılmış!

29 Nisan 2020 Çarşamba, 15:40

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Albayrak, kendisini İstanbul’da bir belediyenin başkanı olarak tanıtan kişilerce koronavirüse karşı yardım kampanyası bahanesiyle dolandırıldığını açıklamıştı. Olayın ardından Abdurrahim Albayrak avukatı Kemal Aytaç aracılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi sunmuştu. Albayrak’ın avukatı, müvekkilinin kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan şüpheli A. B. tarafından arandığı ve şüphelinin koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yardım toplandığını belirterek katkıda bulunmasını istemesi üzerine Albayrak’ın asistanı tarafından gerekli görüşmelerin yapıldığını söylemişti.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Albayrak'ın, kendisini bir ilçenin belediye başkanı olarak tanıtarak arayan ve koronavirüs salgını nedeniyle yardım topladığını iddia eden kişi tarafından 40 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu üzerine çalışma başlattı.

Havale edilen paranın Abdulvahap B. tarafından bir bankanın Gebze şubesinden çekildiğini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi Darıca'da gözaltına aldı. Alınan ifadeler ve elde edilen deliller neticesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Albayrak'ı telefonla arayarak dolandırdığı öne sürülen Fatih Y'yi de Bağcılar'da yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüpheli Abdulvahap B. "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli Fatih Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Şüphelilerden Abdulvahap B. nöbetçi hakimlikteki ifadesinde, kendisinin hesabını kullanmak isteyen şahsı tanımadığını, adresini bilmediğini ancak sadece görüşmüşlüğünün bulunduğunu ileri sürdü.

Banka hesabını kullanmak isteyen kişinin, kendi hesabının bloke olduğunu söyleyerek yardım istediğini iddia eden şüpheli Abdulvahap B, "Paranın kimden veya ne amaçla geldiğini sormadım. 5 bin lirasını ATM'den 35 bin lirasını bankanın içerisinden çektim. Bu sırada şahıs bankanın karşısında bir kahvehanedeydi. Biriyle konuştuğu için benimle gelmedi. Sıram gelince parayı çektim. Bu kişiye verdim. Bir daha da görmedim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Karşılığında bana 500 lira para teklif etti. Ben kabul etmedim." dedi.



Şahsın, ekonomik durumu iyi olmadığı için kendisine para teklif ettiğini, ancak iyilik yapmak istediği için bu parayı almadığını ifade eden şüpheli, olaya ilişkin ses kaydındaki görüşmelerdeki kişinin ise kendisi olmadığını iddia etti.

Diğer şüpheliyi tanımadığını aktaran Abdulvahap B, bu durumdan dolayı mağdur olduğunu ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.



Şüpheli Fatih Y. ise hakimlikteki ifadesinde, 5 yıl önce de kendi hesap numarası kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını, bu nedenle hakkında ihbar yapılmış olabileceğini öne sürerek, bu suçla bir alakasının olmadığını ve diğer şüpheliyi tanımadığını anlattı.