Gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi
Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" iddiasıyla tutuklanan gazeteci ve sunucu Hakan Aygün tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsü salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası attığı tweet nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün hakkında yeni karar... Aygün, bugün çıktığı duruşma sonrası tahliye edildi.
Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci ve sunucu Hakan Aygün bugünkü duruşmada tahliye edildi.
SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE İŞLEM YAPILMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alınmıştı.
“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “hakaret” suçlamasıyla 2 Nisan’da gözaltına alınan Hakan Aygün, 3 Nisan’da tutuklanarak cezaevine kondu. Bugün bir kez daha hakim karşısına çıkan Hakan Aygün’ün tahliye edildiği öğrenildi.
Video Haberler
- Hastaları çabuk iyileştiren tedaviyi açıkladı!
- İşte 'yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
- BAE'de gökdelende büyük yangın
- Akit Tv’de skandal: Orucunu hanımıyla da açabilir
- Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar
- Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Açıklamayı Erdoğan yaptı
- İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken görüntüler!
- İki yolcu uçağı 5 tonluk köpüğün içinde kaldı
- Koronavirüsten korunmak isterken paraları yaktı!
- Rize'de cep telefonuyla kaydedildi: Çok şaşırdık