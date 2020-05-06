Gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsü salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası attığı tweet nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün hakkında yeni karar... Aygün, bugün çıktığı duruşma sonrası tahliye edildi.

Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci ve sunucu Hakan Aygün bugünkü duruşmada tahliye edildi.

SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE İŞLEM YAPILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alınmıştı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “hakaret” suçlamasıyla 2 Nisan’da gözaltına alınan Hakan Aygün, 3 Nisan’da tutuklanarak cezaevine kondu. Bugün bir kez daha hakim karşısına çıkan Hakan Aygün’ün tahliye edildiği öğrenildi.