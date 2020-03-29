Gaziantep’te seyahat kısıtlamasına uymayan firmaya ve yolculara ceza yağdı

29 Mart 2020 Pazar, 17:05

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre bugün öğlen saatlerinde şehir giriş uygulama noktasında 44 yolcu ve 2 görevli olmak üzere toplam 46 kişi olduğu tespit edilen bir otobüs emniyet güçleri tarafından şehir giriş uygulama noktasında durduruldu.



Yapılan mülakatta İstanbul'dan Gaziantep'e geldiklerinin beyan edilmesi üzerine 112 ve bölge ekipleri çağrıldı. Denetim esnasında bir şahısa yüksek ateş sebebi ile 112 tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcular İl Milli Eğitim Müdürlüğü pansiyonlarında 14 gün karantinaya alındı.

Yolculara seyahat belgesi olmaması ve % 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeni ile yolcu başına 3.150 TL para cezası uygulanarak otobüs ise bağlandı. Denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği öğrenildi.

Bu arada söz konusu otobüsün görüntüleri sosyal medyada da paylaşılmıştı.







