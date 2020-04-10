Gaziemir'de engelli bireylerin ihtiyaçları için özel birim kuruldu
Gaziemir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmakta güçlük çeken engelli vatandaşları aranarak ihtiyaçları belirleniyor, sorunlarına çözüm bulunuyor. Aramalar ile “Gaziemir Engelli Eylem Planı” için de ihtiyaç analizi oluşturuluyor.
Gaziemir içinde 1100 haneyi mahallelere ayıran ekipler, engelli bireylere ve ailelerine ulaşarak ihtiyaçlarını belirliyor ve sorunlarına çözüm bulmak için adımlar atıyor. Salgın kapsamında ortaya çıkan ekonomik krizin ardından işini kaybeden, ücretsiz olarak izin verilen, ekonomik olarak zorluk yaşayan engelli bireylere ve ailelerine gıda yardımında bulunuluyor.
Ekipler, bu süreçte yaptıkları aramalarda en çok tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin zorluk yaşadığını belirledi. Arama sonucunda kamu ve sağlık kurumlarına gitmekte güçlük çektiği tespit edilen engelliler için araç tahsis ediliyor.
'ENGELLİ EYLEM PLANI OLUŞTURUYORUZ'
Aramaların tamamlanmasının ardından belediye olarak “Engelli Eylem Planı” oluşturacaklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Daha önceden engelli bireylerimize ilişkin bir veri tabanımız vardı. Onların sıkıntılarına derman olmaya çalışıyorduk. Ancak günümüz koşullarında engelli bireylerin de sıkıntıları ve istekleri değişti. Dışarı çıkmakta güçlük çekiyorlar. Ekonomik olarak zorluk yaşıyorlar. Yatağa mahkûm olan hastaların ailelerinin bez ihtiyaçları oluyor. Onları karşılıyoruz. Arkadaşlarımız ilçemizdeki 1100 haneyi tek tek arayarak ihtiyaçları belirliyor. Hızlıca çözüme kavuşturulacak konulara anında müdahale ediyoruz. Ayrıca bir eylem planı ve engel gruplarına göre farklılaşan ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yürütüyoruz. Aramalarda ortaya çıkan verileri değerlendirerek engelli bireylerin sıkıntılarını en aza indireceğiz. Mahalle bazında da belirlenen eksikleri, plan çerçevesinde hızla çözeceğiz” diye konuştu.
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