Gebelik testine benzer şekilde evde uygulanabilecek Covid-19 testi geliştiriliyor

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 17:17

Çin Wuhan’da başlayıp tüm dünyaya yayılan SARS-CoV-2 (Covid-19) virüsünü yenebilmek için pek çok farklı coğrafyadan, farklı bilim çevrelerinden araştırmacılar yöntem arayışı içindeler. Aşı ve ilaç denemelerinin yanı sıra, virüsü ilk etapta baskılayacak çareler de bilim insanlarının odaklandıkları konular arasında. Şimdiye kadar dünyadaki tüm bilim insanlarının virüsü baskılamak için kesin olarak ortaklaştıkları hemen hemen tek şey, DSÖ’nün “Test et, takip et, izole et” diye dillendirdiği strateji.

Bilim dünyasının sık test uygulanması ihtiyacını vurgulamasına rağmen, yaygın kullanılan PCR testlerinin güvenilirliği, hızlı sonuç vermesi ve test esnasında olası bulaşma durumlarına dair soru işaretleri insanları kaygılandırıyor. Bu açıdan, aşı ve ilaç araştırmalarının yanı sıra, yenilikçi hızlı ve güvenli test yöntemleri de dikkatle takip ediliyor.

BAŞKA EKİPMANA GEREK KALMAYACAK

BirGün'ün aktardığına göre, bu yenilikçi test yöntemlerine örnek çalışma, Sherlock Biosciences adlı firma tarafından sürdürülüyor. Firma, evde uygulanan gebelik testlerine benzer bir şekilde, başka ekipmana gerek kalmadan evde uygulanabilecek bir test geliştiriyor. Harvard Üniversitesinden dünya çapında münhasır lisans alan firmanın geliştirmekte olduğu INSPECTR™ adlı testin, hızlı bir şekilde doğru ve uygun maliyetle sonuç veren yüksek hassasiyetli, nükleik-asit tabanlı bir teşhis platformu olduğu ifade ediliyor.

Firmanın yöneticilerinden David R. Walt "Var olan moleküler teşhis araçlarının etkilikleri sınırlı düzeyde çünkü maliyetleri yüksek, yoğun emek gerektiriyor ve taşınabilir değiller. Bu teknolojilerin, mevcut moleküler teşhis araçlarından daha hızlı, daha az masraflı ve kullanımı daha kolay araçlar yaratarak bu güçlüklerin üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Sherlock Biosciences firması, 5 Mayıs tarihinde gen düzenleme teknolojisini kullanan bir Covid-19 testi için FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) acil durum onayı almasıyla gündeme gelmişti.