Gelecek Partisi üyelerine gözaltı

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 20:57

Sosyal medya hesabından gözaltına alınan üyelerin gerekçe gösterildiği gibi maskeleri satmadığını, yurttaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttığını ifade eden GP İl Başkanı, uygulamaya tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Bitlis İl Başkanı Veysel Babahan, yaptığı açıklamada, “Maske satmanın yasak olduğu gerekçesiyle beş yönetim kurulu üyesi arkadaşımız gözaltına alındı. Halbuki biz maskeleri vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyorduk. Gelecek Partisi’ne olan ilgiyi gördükçe bu yollara başvuruyorlar. Bu tip uygulamalarla bizleri sindirebileceklerini zannediyorlar” dedi.