Gelecek Partisi üyelerine gözaltı
Bitlis’in Ahlat ilçesinde Gelecek Partisi Bitlis İl yönetim kurulunda bulunan 5 üye, maske sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından gözaltına alınan üyelerin gerekçe gösterildiği gibi maskeleri satmadığını, yurttaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttığını ifade eden GP İl Başkanı, uygulamaya tepki gösterdi.
Gelecek Partisi Bitlis İl Başkanı Veysel Babahan, yaptığı açıklamada, “Maske satmanın yasak olduğu gerekçesiyle beş yönetim kurulu üyesi arkadaşımız gözaltına alındı. Halbuki biz maskeleri vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyorduk. Gelecek Partisi’ne olan ilgiyi gördükçe bu yollara başvuruyorlar. Bu tip uygulamalarla bizleri sindirebileceklerini zannediyorlar” dedi.
Video Haberler
- 'Karanlık ilişkileri deşifre ettikleri için hapisteler'
- Belçikalı bakanın maskeyle imtihanı kamerada
- Kısıtlama dinlemediler sokak ortasında dans ettiler
- Meltem Cumbul'dan 1 Mayıs mesajı
- Kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı!
- Millet güzel delirdi gerçekten notuyla paylaşıldı!
- Yunanistan'da 'sosyal mesafeli' 1 Mayıs kutlaması
- İtalya'da ezan sesi polis aracından böyle yükseldi
- Kıbrıslı Rumlar'dan Aşık Veysel türküsüyle barış mesajı
- Türkiye'den yardım isteyen gurbetçi İsviçre basınında!