Gelişen piyasalara güçlü dolar uyarısı

21 Nisan 2020 Salı, 17:13

Notta, "Olası sermaye çıkışı para birimlerindeki düşüşü hızlandırabilir ve bazı gelişen piyasa merkez bankalarının faiz artırımına zorlayabilir." dedi. Bloomberg tarafından takip edilen 24 gelişen piyasa parasından 23'ü bu yıl değer kaybetti. Yerel para cinsinden bazı tahviller geçen iki haftada toparlandı.

Güney Afrika Randı ve Brezilya Reali en olumsuz etkilenen paralar olarak önemli küresel paraların bu yılki kayıplarına öncülük etti. BlackRock'a göre bu durum, en fazla cari açığı olan ülkelerin en fazla olumsuz etkilenenler olma eğilimi gösterdikleri geçmiş krizlerdeki seyirlere uyuyor.

Bununla birlikte New York merkezli kurum gelişen piyasalarda tamamen negatif değil. Büyüme beklentilerini işaret eden BlackRock, Japonya hariç Asya hisseleri ve tahvillerde "ağırlığı artır" görüşünü koruyor.

BlackRock stratejistleri, "Çin sıkı karantina önlemlerinin ardından kademeli olarak ekonomiyi yeniden başlatıyor ve büyük teşvik paketi vermeye hazırlanıyor. Çin'in ekonomik faaliyetlerindeki sıçrama, özellikle elinde bol miktarda emtia bulunan gelişen piyasa ihracatçıları için iyiye işaret olabilir." dedi.