Gergin bekleyiş

30 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Bakanlığın ve uzmanların “çok ciddi rahatsızlıklarınız olmadığı sürece hastaneye gitmeyin” yönündeki uyarılarını dinlemeyen yurttaşlar soluğu hastanede alıyor. Koronavirüs bulaştığını düşünen de “başım ağırıyor” diyen de acilin yolunu tutuyor. Hastanelerin yoğun bakım servisleri de yaşam mücadelesi veren hastalar ve onların hayatını kurtarmak için çırpınan sağlık çalışanlarının çabalarına tanıklık ediyor. Tüm dünyayı saran korovirüsü nedeniyle kendilerinde belirti gören insanlar hastanelere gitmeye devam ediyor. Dört hastanede neler olup bittiğini görmek için yola çıktık. İlk olarak Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeyiz.

MASKESİZ BEKLEYEN DE VAR

Hastaneye yaklaştığımızda çok az sayıda maskeli ve eldivenli yurttaşın sokakta yürüdüğüne tanıklık ediyoruz. Hastanenin acil servisine geldiğimizde ise insanlar kalabalıklaşmaya başladı. Erişkin ve çocuk acil önünde 10-15 kişi sosyal mesafeyi koruyarak banklarda oturuyor. Çocuğu kucağında maskesiz dolaşan bir anne de bekleyenler arasında.

BAŞ AĞRISI İÇİN GELDİK

Yolumuz üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil kapısında bekleyen 6, 7 kişi var. Acil servisin önünde bekleyen Ali Bey’e yaklaşıyoruz. Niçin beklediğini sorduğumuzda tedirgin bir şekilde cevap veriyor: “İçerde hastam var onu bekliyorum.” Korona şüphesiyle olup olmadığını sorduğumuzda ise Ali Bey “Hayır” cevabını veriyor. Hastane bahçesinde bekleyen Emel Hanım’ın ise içeride eşinin olduğunu öğreniyoruz. Eşinin baş ağrısı şikâyetiyle hastaneye geldiğini söyleyen Emel Hanım koronavirüs şüphesiyle gelmediklerini söylüyor.

‘TEST ÇIKANA KADAR BEKLEYECEĞİM’

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil bölümünde de durum farklı değil. Dışarıda bekleyen çok az insan var. Serdar Karataş ise boğaz ağrısı şikâyetiyle gelmiş. Korona testi yaptıran Karataş’a testin iki saat sonra sonuçlanacağı söylenmiş. Maskesini yarıya indirerek tedirgin bir şekilde sigara içen Karataş, “İçerisi çok kalabalık değil. Beni kontrol altına almadılar. Test sonucum çıkana kadar burada bekleyeceğim” dedi. Bakırköy Dr. Sadi Konukoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne girdiğimizde ise bankların ters çevrildiğini görüyoruz. Polikliniklere yöneldiğimizde ise önünde sıra bekleyen insanlar var. Sırada bekleyen bir çift, hastalıklarından dolayı enfeksiyon riski taşıdıklarını o yüzden beklediklerini söylediler. Ayrıca çift koronavirüs test kitlerinin bittiğini, pazartesi geleceğini söyledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI UYKUSUZ VE YORGUN

Hastanelerin çevresi bu kadar sakin dururken konuştuğumuz görevliler içeride, özellikle göğüs hastalıkları ve yoğun bakım servislerinde kalabalıktan dolayı yer sıkıntısı yaşandığını söylüyor. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan çok sayıda yurttaşın yaşam mücadelesi verdiğini aktaran görevliler, sağlık çalışanlarının da hayat kurtarmak için insanüstü çaba sarf ettiğini ekliyor. Bir görevli sağlık çalışanlarının yaşadığı durumu şöyle özetliyor: “Yoğun bakımda görevli bazı doktor, hemşire ve hasta bakıcılar günlerdir evlerine gidemedikleri için uykusuz ve yorgun.”