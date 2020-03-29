Gıdada kıtlık tehdidi

29 Mart 2020 Pazar, 02:00

CHP’nin Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, salgın nedeniyle tarım ve gıdadaki tehlikeye dikkat çekerek “Fideliklerin dağıtımı sağlanmaz, salgın nedeniyle çiftçi sahaya çıkmaz, mevsimlik işçi gitmezse 3 ay sonra rafları boş görebiliriz. Bunun da sonucu kıtlıktır” uyarısında bulundu.

Tarımsal üretimde yaşanabilecek sıkıntılar ve üretim planlaması yapılmaması durumunda ortaya çıkacak sorunları anlatan Sarıbal, tarımın tamamen uluslararası tekellere bırakılmış bir sektör olduğunu hatırlattı. “Bugün sadece günlük fiyatlar üzerinden arz talep dengesiyle ilgilenip planlama gözardı edilirse sıkıntı yaşanır” diyen Sarıbal, şöyle devam etti:

“Şu anda sözleşme ve siparişlerle üretilen 1 milyar 750 milyon fidenin dağıtımı gerçekleşmez, çiftçi de tarlasına gitmezse 3 ay sonra rafları boş görebiliriz. Haziran ve temmuzda üretim eksikliğiyle, gıda ve tarım kriziyle karşılaşabiliriz.” Sarıbal’ın önerisi ise şöyle oldu:

ACİL DESTEK ŞART

“Hükümetin bütçeye koyduğu 3.1 milyar TL’lik mazot desteğini acilen ödemesi lazım. Bu da yetmez, 22 milyar TL olarak açıkladığı tarım desteğinin yarısının acilen şimdi, diğer yarısı da haziran sonuna kadar tamamlaması lazım. “Ayrıca Sarıbal’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye birkaç ürün hariç temel ürünlerin büyük bir kısmında ithalatçı. Örneğin, 2019 yılında buğdayda dünya rekoru kırdık. Toplam 9.8 milyon ton buğday ithal ettik.