Gökçek, borcu aldı parayı başka yerde kullandı, Yavaş suç duyurusunda bulundu

14 Mayıs 2020 Perşembe, 14:09

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “acil” diyerek Belediye Meclisi’ne getirdiği Tatlar Arıtma Tesisi’nin ve su borularının yenilenmesi işi için kredi talebi 2019 yılında AKP’li ve MHP’li üyelerin çoğunlukta olduğu Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesine rağmen Meclis’te reddedilmiş, 2020 yılında ise ertelenerek ötelenmişti.

Görevinden istifa ettirilen eski başkan Melih Gökçek’in Tatlar Arıtma Tesisleri’nin yenilenmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 2007 ve 2009 yılında 536 Milyon TL borçlanma yetkisi aldığı ancak bu paranın başka işlerde kullanıldığı ortaya çıktı. Mansur Yavaş, arıtma tesisinin yapılması için kredi alınmasına rağmen halk sağlığını tehdit eden işin yapılmaması nedeniyle, Melih Gökçek hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Çevrenin taksirle kirletilmesi” suçlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda şikâyetin konusu olarak, “Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İ. Melih Gökçek ve resen araştırılacak diğer şüphelilerin, acil ihtiyaç olarak nitelendirilen ve 20 yıl önce yapılmasının gerektiği açıkça bildirilen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin revizyonunun yapılmaması ile halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokarak TCK 257. Maddesinde düzenlenen kamu görevlisinin görevini zamanında yapmayıp geciktirmesi, yani görevi ihmal şeklindeki görevi kötüye kullanma suçunu işlemeleri oluşturmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“BAHSETTİĞİ TUTAR GEÇMİŞTE ALDIĞI 1 DİNOZOR PARASI EDİYOR”

Mansur Yavaş’ın şikayetinde, Gökçek’in asbestli borular için Twitter hesabından yaptığı “220 KM ASBESLI BORU DÖŞENMESI KİLOMETRESİ HERŞEY DAHİL 37.000 TL’DEN 8.140.000 TL’DİR. KOCA ASKİ’NİN 8 MİLYONU YOK MU? NİYE ALGI YÖNETİMİ YAPIYORSUN SN YAVAŞ?” paylaşımına da atıfta bulunuldu.

Suç duyurusunda “Şüphelinin paylaşımında belirttiği rakam gerçeği yansıtmamaktadır. Bu rakam şüphelinin geçmişte aldığı dinozorlardan sadece 1 tanesinin parasıdır. Şüphelinin bu paylaşımı yapmaktaki amacı müvekkilin başarısız olduğu izlenimini uyandırarak itibarının zedelenmesini sağlamaktır. Paylaşımdaki rakamlar gerçeği yansıtmıyor olsa da söz konusu yatırımların yapılmamış olması bir gerçektir. Bu yatırımların yapılamamasının sorumlusu ise şüphelidir” ifadeleri kullanılarak Gökçek’in 23,5 yıl yönettiği dönemde bu yatırımların yapılmadığına dikkat çekildi.

KREDİ VERİLMESİNE RAĞMEN PARA BAŞKA YERLERE HARCANDI!

Başvuruda, Gökçek’e Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden su yatırımları ve Tatlar Arıtma Tesisleri’nin revizyonu için 2007 ile 2009 yılında 536 Milyon TL kredi onaylanmasına rağmen toplum sağlığının hiçe sayıldığı belirtilerek bu kredi ile tesis için yatırımın da yapılmadığı belirtildi.

Suç duyurusunda, “Şüphelinin Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, belediyenin borçlanmasına ilişkin meclis kararlarından birkaç örnek vermek gerekirse; 15.01.2009 tarihinde 500 Milyon TL borçlanmasına, 13.02.2009 tarihinde ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yatırımları için 60 milyon TL borçlanmasına, en önemlisi de 14.05.2007 tarihinde "Gerede Sistemi ile Tatlar Geri Dönüşümlü Su Projesi” için 536.000.000 TL borçlanılmasına karar verilmiştir. Fakat yukarıda belirttiğimiz rapordan da açıkça görüleceği üzere alınan bu para Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için kullanılmamıştır. Söz konusu borçlanma ile Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'ne yönelik bir iyileştirme yapılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

ODTÜ öğretim görevlilerinin ve Bakanlık raporlarının da yer aldığı suç duyurusunda, 20 yıl önce bile yenilenme işlemi gereken tesiste bugüne dek hiçbir revizyon yapılmadığının altı çizildi.

ODTÜ VE BAKANLIK’TAN “ACİL YAPILMALI” RAPORLARI

Tatlar Arıtma Tesisleri için ODTÜ öğretim üyelerinin yazdığı raporda gelen suyun mevcut tesis kapasitesi ile arıtılmasının mümkün olmadığı belirtilmiş, kirli suyun Ankara Çayı ve Sakarya Nehrine karıştığı ifade edilmişti. Raporda bu durumun sulama ve içme suyu için zararlarından bahsedilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ise, Ankara Su ve Kanalizasyon İşleri’ne (ASKİ) yazı yazarak, Tatlar Tesisi’nin kapasitesinin suyu temizlemeye yetmemesi nedeniyle bir an önce yenilenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını bildirmişti.

Halkın sağlığını ilgilendiren ve zehir saçan gerek asbestli borular gerekse Tatlar Arıtma Tesisleri’nin yenilenmesi işini bilerek yapmaması sonucu yaklaşık 25 milyon nüfusun olumsuz etkilenmesi nedeniyle Gökçek’in “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Çevrenin taksirle kirletilmesi” suçlarından cezalandırılması gerektiği belirtildi.



