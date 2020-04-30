Google o uygulamanın fişini çekti

30 Nisan 2020 Perşembe, 09:12

ABD merkezli teknoloji devinin mezarlığa gönderdiği uygulamalar kervanına Shoelace de katıldı. Business Insider’da yer alan habere göre sosyal ağın 12 Mayıs itibarıyla fişinin çekileceği açıklanırken, sebep olarak koronavirüs salgını gösterildi.

Ancak insanların nelerden keyif aldığına odaklanan sosyal ağ platformu Shoelace şirketin fişini çektiği tek servisi değil!

İŞTE GOOGLE’IN MEZARLIĞA TERK ETTİĞİ DİĞER ÜRÜNLER...

Google, Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren Cloud Print 'i 31 Aralık 2020'de kapatacağını duyurmuştu.

Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017)

2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı.

2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı.

2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu.

Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı.

Şİrketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.

İnternet devi Google'ın 2009'da kurduğu link kısaltma uygulaması Goo.gl: kullanımdan kaldırıldı

Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 - 2016)

Google Plus da geçtiğimiz aylarda yolun sonuna gelmişti.

Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo da şirketin fişini çektiği bir başka ürünü