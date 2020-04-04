Google'dan kritik koronavirüs hamlesi

04 Nisan 2020 Cumartesi, 13:00

Arama motoru Google şirketinden yapılan açıklamaya göre, şirket 131 ülke ve bölgede insanların hareketlerine ilişkin topladığı verileri kamuyla paylaşacak.

Salgınla mücadeleye destek için insanların nerelere gittiğini gösteren ilk raporun bugün yayımlandığı belirtilen açıklamada, Google'ın coğrafyaya göre hareket eğilimlerini izleyip hükumet ve halk sağlığı yetkililerini bilgilendirerek koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermeyi hedeflediği ifade edildi.

Raporlarda insanların market, eczane, park ya da iş yeri gibi yerlere mi gittikleri, bu yerlerin ne kadar kalabalık olduğu gibi bilgilerin yer alacağı kaydedildi. Açıklamada, bireylerin konumu ya da kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağı belirtildi.