Görevden uzaklaştırılan yargıç Pehlivan: ‘Ölümü mü savunsaydım’

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Pehlivan, kararı gözdağı olarak yorumladı. İNSAN haklarını ve yaşamı savunduğunu belirten Pehlivan, “Çapulcu kesim aydınları hedef alıyor. Birileri onların oyuncağı oluyor. Geri adım atmam. Vatan kimsenin tekelinde değil” dedi.

Paylaşımının ardından sosyal medyada ve yandaş medya tarafından hedef gösterilen hâkim Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararıyla ilgili şunları söyledi: “Kamuoyunun linç kampanyasının nelere mal olduğunu görmüş olduk. Bir kesim, bizim gibi aydın, demokrasi ve insan hakları diyen insanları yok etmek için elinden geleni yapıyor. Çapulcu kesim aydınları hedef alıyor. Maalesef birileri onların oyuncağı oluyor. Ben burada geri adım atmam, çünkü benim düşüncem yanlış değil. İnsan haklarını ve yaşamı savundum. Ölümü, kavgayı mı savunsaydım? İnsan ve aydın olarak yaşam hakkını savunmak zorundayım. Hiç gerekçe olmadan 3 ay boyunca tedbiren görevden alındım, şaşkınım. Tabii ki bu karar bana ve benim gibi düşünenlere gözdağı vermek. ‘Konuşmayın, susun’ diyorlar. İnsan olarak bunu söyledim. Bu düşüncemden vazgeçemem. Söylemlerim yanlış değil. Ölümler üzerine söylenen bir cümle. HSK’nin bulunduğu durum çok vahim. Aslında bu durum tartışılmalı”