Grup Yorum üyesi gözaltına alındı

Grup Yorum Üyesi Meral Hır gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2020 Cumartesi, 10:39

Grup Yorum üzerindeki baskıların son bulması talebiyle ölüm orucuna başlayan ve eyleminin 288. günüde yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in cenazesinin kaldırılacağı Okmeydanı’nda sıkı güvenlik önlemleri alındı. Giriş-çıkışlar sıkı denetim altına alınırken, gelenlerden bazılarının polis tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

Grup Yorum Meral Hır'ın gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu;


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