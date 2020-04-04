Grup Yorum üyesi gözaltına alındı
Grup Yorum Üyesi Meral Hır gözaltına alındı.
Grup Yorum üzerindeki baskıların son bulması talebiyle ölüm orucuna başlayan ve eyleminin 288. günüde yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in cenazesinin kaldırılacağı Okmeydanı’nda sıkı güvenlik önlemleri alındı. Giriş-çıkışlar sıkı denetim altına alınırken, gelenlerden bazılarının polis tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.
Grup Yorum Meral Hır'ın gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu;
Grup Yorum üyesi Meral Hır, İdil Kültür Merkezi önünde gözaltına alındı. Meral Hır derhal serbest bırakılsın!#HelinBölek Ölümsüzdür!— Grup Yorum (@Grup_YORUM) April 4, 2020
Tüm halkımızı Okmeydanı'na, Helin'imizi sahiplenmeye çağırıyoruz pic.twitter.com/EGGFKJwQos
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