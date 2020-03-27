Güneysu’da HES kararı; Bilirkişi inceleyecek

27 Mart 2020 Cuma, 06:03

Handüzü Yaylası Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Ceyhun Kalender, şirketin 7 ay boyunca hukuksuz çalıştığını belirterek “Şirket, koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte tutumunda hiçbir değişiklik yapmadan çalışmalarını hızlandırarak devam ettirdi. Zaten baştan beri sürekli bir kandırmaca içindeydiler. Bu hukuksuzlukları en üst düzeyde şirkete bildirildi ve yaptıkları çalışmalar durdurularak para cezası kesildi. Ancak ne hikmetse bütün hukuki engellemeler şirketin hızını kesemedi veya kesmedi. Sonuç olarak Rize İdare Mahkemesi’nin bilirkişi incelemesi kararını olumlu buluyoruz” dedi.

ÇÖPE YAKLAŞAN KADIN CEZAEVİNDE

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde 80 gündür mahallelerine çöp dökülmemesi için nöbet tutan ve okuryazarlığı olmayan 6 çocuk annesi 53 yaşındaki Emine Elik, çöp alanına 300 metre yaklaşmama cezasını iki kez 5 ve 10 metre ihlal ettiği için mahkemece tutuklandı. Elik, savunmasında “Tesisin bulunduğu yere kaymakam geldiği söylendi, ayrıca kendisine durumu izah etmek ve çadırımı da kaldırmalarına engel olmak için mahalleye gittim. Yasağı ihlal ettiğimi bilemedim, bilseydim neden gideyim? Hakkımda istenen tutuklama kararını kabul etmiyorum” dedi. Ünye Sulh Ceza Mahkemesi, Elik’in olay günü çöp tesisine saat 16.30’da 10 metre, 17.30’da da 5 metre yaklaştığının jandarma tarafından tutanakla tespit edildiğini belirtti. Mahkeme, Elik’in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.