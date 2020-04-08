Haberler yalan çıktı, Bilic hiç teklif almamış

08 Nisan 2020 Çarşamba, 09:11

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden, West Bromwich'in başında yer alan Slaven Bilic, beIN Sports'a röportaj verdi.

Bilic, Türkiye’den teklif almadığını, yazılanların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bilic şöyle konuştu:

“Bütün dünya aynı durumda. Ben ve ailem farklı yerlerdeyiz. Oğlum Londra'da, ailemin bir kısmı Birmingham'da. Disipline bir şekilde yaşıyoruz.

Birleşik Krallık, virüsle savaşmak için farklı bir strateji denedi. Çok ciddi olduğunu söyledikleri gibi, normal hayatımıza da devam edebileceğimizi söylediler. Devamında stratejiyi değiştirdiler. 10 gündür tamamen izole olmuş durumdayız.

Futbol, insanların morali için çok önemli. Bir yandan da futbol, insanlara neşe ve mutluluk veriyor. Dünyada bu durumda gelişme kaydettiğimiz anda bence futbol tekrar başlamalı. İnsanları evde tutmak istemenize bile yardımcı olur. Günde 2 maç olsa, bu, insanların evinde kalmasına yardımcı olur.

West Bromwich'te çok basit talimatlar verdik. Oyunculara kilo almamaları gerektiğini söyledim. İngiltere hükümetinden ve federasyondan onayı aldığımız anda antrenmanlara başlayacağız









Ayrıldıktan sonra Süper Lig'den teklif almadım. Türkiye'yi çok seviyorum. Ailemin yüreğinde özel bir yeri var. Orada çok güzel bir zaman geçirdim. Herkese iyi dileklerimi iletiyorum