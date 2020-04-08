Hacıbektaş Belediyesi'nden yüzde 62 kesinti

08 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesine rağmen belediye gelirlerimizden nisan ayında yüzde 62’lik bir kesinti yapıldı. Bize tahakkuk eden 410 bin 847’lik bir tutar ancak belediye hesabına geçen para yaklaşık 158 bin TL civarında. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine rağmen böyle kesinti yapılmasına bir anlam veremiyorum. Bu durum ile gerekli hukuki çalışmaları başlattık. Gerekirse sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi. l KIRŞEHİR