Hadise kendisini taciz eden erkek hakkında şikayette bulundu, savcılık soruşturma başlattı

10 Nisan 2020 Cuma, 14:17

Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen erkek tekrar ortaya çıktı. Dava açtığı şahsın tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, bir kez daha savcılığa başvurdu

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hadise, geçen aylarda kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, Ümit S.'nin ünlü şarkıcıya e-mail ve posta yoluyla tacizde bulunarak huzur ve sükûnunu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

TEKRAR SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aynı erkeğin kendisini taciz etmeye devam ettiğini belirten Hadise, yeniden savcılığa başvurdu.

Hadise, kendisini taciz eden erkeğin, oturduğu siteye girmeye çalıştığını, ikamet ve iş yeri adreslerine kargo yoluyla mektup gönderdiğini belirtti. Savcılık tarafından yeniden soruşturma başlatıldı.