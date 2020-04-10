Hadise kendisini taciz eden erkek hakkında şikayette bulundu, savcılık soruşturma başlattı
Şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Hadise “Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor” dediği erkekten şikayetçi olmuştu. Hadise, şahsın tacizlerine devam etmesi üzerine tekrar savcılığa başvurdu.
Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen erkek tekrar ortaya çıktı. Dava açtığı şahsın tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, bir kez daha savcılığa başvurdu
6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Hadise, geçen aylarda kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, Ümit S.'nin ünlü şarkıcıya e-mail ve posta yoluyla tacizde bulunarak huzur ve sükûnunu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
TEKRAR SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Aynı erkeğin kendisini taciz etmeye devam ettiğini belirten Hadise, yeniden savcılığa başvurdu.
Hadise, kendisini taciz eden erkeğin, oturduğu siteye girmeye çalıştığını, ikamet ve iş yeri adreslerine kargo yoluyla mektup gönderdiğini belirtti. Savcılık tarafından yeniden soruşturma başlatıldı.
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