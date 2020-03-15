Haftanın ardından neler konuştuk

15 Mart 2020 Pazar, 02:00

Zorunlu kalınmadıkça yurtdışına çıkılmaması, yurtdışında olanların da kendilerini orada izole etmeleri istendi. Dokuz ülkeye daha uçuş yasağı konuldu.

Virüsün hızla yayıldığı İtalya’da ülke çapında karantina uygulanmaya başlandı. Devlet başkanlarından dünyaca ünlü sinema sanatçıları ve sporculara kadar çok sayıda ünlü isimde virüs saptandı.

VİRÜS VE PETROL EKONOMİYİ VURDU

Koronavirüs etkisiyle hem küresel hem de yerel ekonomi ciddi yara aldı. Buna ülkedeki yurttaşların paniği de eklenince dezanfektan ürünler ile gıda maddelerinin fiyatlarında hızlı artışlar görüldü. Avrupa borsaları yüzde 17 kayıp yaşadı. Küresel borsalarda 14 trilyon dolar erirken havayolu şirketlerinin kayıbı 113 milyar doları aştı. Ülkede dolar ve Avro yükselirken borsa çakıldı.

Petrol üreten ülkelerin üretimin kısılması konusunda anlaşamamaları üzerine petrol fiyatları 30 yılın gerisine indi. 35 dolara kadar gerileyen petrol, yurttaşa benzin fiyatlarında sınırlı düşüş olarak yansıdı. Ancak doların ve altının artmasına neden oldu.

BARIŞLAR İÇERİDE TUTULMAYA DEVAM EDİLDİ

Meclis’te açıklanan, daha önce haberi yapılan şehit MİT mensubu haberi nedeniyle tutuklanan gazemiz yazarı ve OdaTV haber müdürü Barış Terkoğlu ile OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın tutuklulukları devam etti. Tek bir haber nedeniyle Silivri’de tutulan Barışlar için savcı, iddianameyi aradan geçen süre içinde tamamlayamadı.

AYM’DEN VİCDANLARI RAHATLATAN KARAR ÇIKTI

Anayasa Mahkemesi (AYM), 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının yaşandığı maden ocağında denetim görevini ihmal ettikleri öne sürülen Çalışma Bakanlığı müfettişleri hakkında soruşturma izni verilmemesini hak ihlali saydı. Bu kamu görevlilerinin soruşturulmasını isteyen mahkeme, “Bireylerin hayatının tehlikeye girmesine neden olan kişiler aleyhine hiçbir suçlamada bulunulmaması ya da bu kişilerin yargılanmaması yaşama hakkının ihlaline neden olabilir” dedi.

BABACAN, DEVA PARTİSİ’Nİ KURDU

AKP’den istifa eden eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım Partisi’ni (DEVA) kurdu. Babacan, partisinin kurucular kurulu, tüzük ve programının tanıtımını yaptı.

RUS HEYETLE İDLİB GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in üzerinde uzlaştığı mutabakatın ardından güvenli koridor kurulmasına yönelik görüşmeler geçen salı Ankara’da başladı. Görüşmeler hafta boyu devam etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt

Çavuşoğlu, Moskova’da sağlanan mutabakatla etrafında güvenli koridor oluşturulması öngörülen M-4 karayolunun kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) güneyinde ise Rus askerlerinin denetim sağlayacağını açıkladı. 3. gün görüşmelerinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Büyük oranda mutabakat sağladık” dedi.

GÖZLER KIRILGAN ATEŞKESTE

Şehit haberleri ve çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle yeni bir göç dalgası yaratma ihtimali dünyanın da gözlerini çevirdiği Suriye’nin İdlib vilayeti için Ankara ile Moskova’nın vardığı ateşkes mutabakatı, bu hafta iki ülkenin de yakıcı gündem maddelerinden oldu. Ankara’dan, Rus ve Türkiye heyetleri arasında yapılan görüşmelerde, stratejik M-4 karayolundaki tampon bölgedeki işleyiş ve TSK’nin, Şam güçlerinin kuşatması altındaki mevcut gözlem noktalarının akıbeti konusunda mutabakat sağlandığı haberleri geliyor ancak detaylar belirsiz.

SELMAN İKTİDARINI GÜÇLENDİRİYOR

Suudi Arabistan’ın fiili lideri olarak görev yapan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, darbe planlandığı suçlamasıyla kraliyet ailesinden aralarında kendisine rakip olarak görülün de isimlerin olduğu üç ismi, “krala darbe yapma” suçlamasıyla tutukladığı iddia edildi.

BİDEN ARAYI AÇIYOR

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için aday belirleme sürecindeki Demokratlar’da eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, partinin “ilerici sosyalistler” olarak bilinen kanadının önde gelen isimlerinden Bernie Sanders’la arayı açtı.