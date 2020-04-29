Hafter, ateşe benzin döküyor

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

BM’nin tanıdığı, Ankara destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) Başkanlık Konseyi Başkanı Feyaz el Saraj’dan “başkanlık” hamlesinin Hafter’in “darbe projesinin sonlandırılması gerekliliğini ortaya koyduğu” çıkışı yükseldi. Saraj, “İktidar hevesi ve ahmaklık son raddesine ulaştı. İsyancı (Hafter) yeni bir darbe ilan ederek yıllar önce başladığı darbe silsilesine bir yenisini daha ekledi” ifadelerini kullandı. Ülkenin doğusunu elinde bulunduran Tobruk’taki Temsilciler Meclisi (TM) üyelerine kendilerine katılma çağrısı yaptı.

AB: TEK TARAFLI ÇÖZÜM OLMAZ

UUH Başkanlık Konseyi üyesi Muhammed Ammari, “Hafter’in başkanlık ilanı, 2015’ten bu yana ertelenen bir adımdır. Hafter, Tobruk’taki TM’yi de kendi darbe projesine meşruiyet kazandırmak için kullanmıştır. Bugün ise bu meclisin görevi sona ermiş ve saf dışı bırakılmıştır” dedi. UUH’nin danışma mercisi Libya Devlet Yüksek Konseyi, BM’den girişimi reddetmesini istedi. Konsey, Temsilciler Meclisi’ni “siyasi bir diyalog başlatmaya, meşruiyete karşı bir darbe girişimi projesini ortadan kaldırmaya ve Libya’yı yönetmek için seçimlerden başka yol olmadığını ortaya koymaya” çağırdı.

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Et-Tahir es Sünni de “Hafter’in, başarısızlığının farkına vardıktan sonra elinde kalan son nüfuz kırıntısıyla birlikte başkanlık rolüne bürünmek istediği” değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Birliği’nden, Hafter’in kendisini “başkan” ilan etmesine ilişkin, “tek taraflı çözümlerin ülkede barışa yönelik siyasi sürece zarar verdiği” açıklaması geldi.

RUSYA: ŞAŞIRTICI

Hafter’i destekleyen Moskova hükümeti’nden, “kendisini tek taraflı başkan ilan etmesini şaşırtıcı buldukları açıklaması geldi. RIA ajansına konuşan Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Libya nezdinde siyasi süreç dahilinde kapsamlı görüşmeleri desteklediğini dile getirdi. Fas’ın Suheyrat kentinde imzalanan anlaşma gereği Libya’da geçiş sürecini yürütmek üzere UUH görevlendirilmişti.