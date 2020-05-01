'Halkımızın sağlığı her şeyden önemli'

01 Mayıs 2020 Cuma, 08:06

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, koronavirüs (Covid-19)salgın tedbirleri kapsamında belediyeye ait tarlalarda tarımsal üretim çalışmalarını başlattı. Sağlıklı bir geleceğin ancak üreterek sağlanacağını belirten Başkan Gümüş, “Geleceğimiz için Üretiyoruz” sloganıyla projemizi başlattık. İlk etapta Kafaca, Düğerek ve Karabağlar Yaylamızdaki 52 dönümlük araziye tohumve fide ekimlerimizi yaparak, üretime başlayacağız. Salgın nedeniyle bu yıl “Tohum Fide Şenliği” yapılamayacağını belirten Başkan Gümüş, “Ata tohumlarımızı yine de toprakla buluşturup, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız” diye konuştu.

Gümüş, “Bereketli topraklarımız var. Belediye olarak başlattığımız üreticimizi destekleyen tarımpolitikamızı koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hızlandırdık ve önceliğe aldık. Salgın nedeniyle bu yıl tohumfide şenliğimizi yapamayacağız fakat yine de ata tohumlarımızı toprakla buluşturup, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız. 3.5 dönümlük arazimizde yerlisoğan güverlerimizi toprakla buluşturduk. Kısa zamanda KafacaMahallemizde 7 dönümlük arazimize 4 bin adet yerli domatesfidesi, 4 bin adet çeri domatesfidesi, bin adet yerli biberfidesi ve 8 bin adet yerli patlıcan fidesi dikimi yapılacak. Ayrıca Kafaca mahallemizde 10 dönümlük arazi ile Düğerekmahallemizdeki 32 dünüm araziye toplamda 2 ton yerli nohut tohumu ekilecek.Bu tohumların hepsi de bizim kendiseralarımızdaki tohumlar” dedi.

HER GÜN SICAK YEMEK

Aşevinde hazırlanan sıcak yemek ve gıda paketleri her gün ihtiyaç sahibi ailelere, 65 yaş üstü vatandaşlara ve memleketlerine dönemeyen üniversite öğrencisi gençlere ulaştırılıyor. “MenteşeBelediyesi YerelTohum Merkezi” ile kurduğu dut anaçmerkeziyle dut ağacı yetiştiriciliği ve ipek böcekçiliği üretimine başladı. Bayır ve Kafaca mahallelerindeki 15 dönüm arazide 250 dut ağacı ve 50 dut fidanı yetiştiriciliği ile başlayan ipekböcekçiliği üretiminde 6 üretici yerel aileye 240 bin adet ipek böceği teslim edildi.