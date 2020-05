‘Halloween’ evinize geliyor

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Universal Pictures, Twitter üzerinden bir dizi “Film İzleme Partileri” gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Dijital ortamda kolektif film izleme partileri aynı zamanda ünlü yıldızları buluşturacak. Serinin ilki korku sineması fanatikleri için karşı konulamaz bir parti niteliği taşıyor. Efsanevi korku filmi Halloween (2018) evinize geliyor.

İlginç bir şekilde 1978 yılındaki meşhur ilk filmin sloganı da “Eve geldiği gece” olmuştu. İzleme partisi, serinin Laurie Strode karakterini canlandıran sinemanın ünlü çığlık kraliçesi Jamie Lee Curtis ve 2018 filminin yönetmeni David Gordon Green’in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Twitter buluşmasında filmin meşhur oyuncuları Judy Greer, James Jude Courtney, Nick Castle var. Gecenin dev ismi, Halloween (1978) filmiyle bir efsaneye dönüşen, Christine (1983), Sis (The Fog- 1980), Şey (The Thing1982), New York’tan Kaçış (Escape from New York- 1981) , Karanlıklar Prensi (Prince Of Darkness- 1987) gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni korku ustası John Carpenter.

SİNEMA TARİHİNİN EN ÇOK İZLENEN SLASHER FİLMİ

İzleyeceğimiz “Halloween”, gösterime girdiği 2018 yılında tüm dünyada 255 milyon dolar hasılatla kırdığı “devam filmleri çekilen slasher filmleri arasında en çok kâr getiren film serisi” rekorunu da elinde bulunduruyor. Bugüne kadar 11 tane çekilen filmlerin ilkinde ve ikincisinde oynadıktan 20 yıl sonra ilk kez 1998 yılında H20 filmi ile hikâyeye geri dönen Jamie Lee Curtis, 2002 ‘de izlediğimiz “Halloween Resurrection” filminde Michael Myers’in elinden kurtulamamıştı.

Curtis, orijinal filmden 40 yıl sonra çekilen son Halloween (2018) filminde hikâyeye yeniden döndü. Film aradaki tüm devam filmlerini yok sayarak ilk filmdeki olaylardan 40 yıl sonrasını anlatıyor. Curtis, filmde bu kez 1978 yılının orijinal filminden farklı olarak kaçan değil kovalayan rolünde bir Laurie Strode olarak karşımıza çıkıyor.

1978 yılının filminde sinema tarihinin en soğukkanlı katili Michael Myers, 40 yıl önce Laurie Strode’un arkadaşlarını katletmişti. Halloween (2018)’de Michael 40 yıl kapalı kaldığı akıl hastanesinden kaçarak, yeniden Illinois’de olduğu varsayılan hayali kasaba Haddonfield’a geliyor. Michael bu kez Laurie’nin peşine düşerken, Myers’ı 1978’de olduğu gibi Nick Castle canlandırıyor. İlk filme ayrıca müzikleriyle büyük güç veren Carpenter, 2018 filmine de yeni müziklerle güç katıyor. Carpenter film için gösterime girdiğinde: “İlk filmden beri gördüğüm en iyi Halloween” filmi yorumunda bulunmuştu.

TWİTTER BULUŞMASI

Program 16 Mayıs Cumartesi (bu akşam) Türkiye saati ile 22.45- 23.00 arasında izleme öncesinde yönetmen Green’in ve Curtis’in Halloween çekimleri sırasında kamera arkasında yaşananları anlattıkları bölümle başlayacak. Green ve Curtis anekdotlarını paylaştıktan sonra filmi izlemeye davet edecekler. Saat 23:00 ile 00.45 arasında filmi mümkünse kendi arşivimizden bilgisayarımızda ya da dilediğimiz cihazda başlatacağız. (Arşivinde Halloween (2018) filmi olmayanlar online platformlardan bakabilir.)

Filmin fanatikleri ve izleyiciler filmi izlerken Green, Curtis, Greer, Courtney, Castle ve Carpenter eşliğinde keyifle tweetler atacağız. Etiketimiz #HalloweenAtHome (#EvdeHalloween) olacak. Film bittikten sonra Türkiye saati 00.45 ve 1.00 arasında Jamie Lee Curtis & David Gordon Green gerçek zamanlı olarak filmden sahneleri, filmin hayranlarıyla tartışarak Twitter üzerinden verdikleri cevaplarla etkileşime girecekler.

Böylece #HalloweenAtHome hashtag’i ile canlı bir yorum oturumu deneyimlenecek.

Jamie Lee Curtis @jamieleecurtis

David Gordon Green via @blumhouse

Judy Greer @missjudygreer

James Jude Courtney @jamesjcourtney

Nick Castle @ncastlez

John Carpenter @TheHorrorMaster

HALLOWEEN KILLS VİZYONA HAZIR

Korku sineması hayranları, hem efsanevi çığlık kraliçesi Jamie Lee Curtis ile hem ünlü korku ustası John Carpenter’la hem de filmi yeniden çeken yönetmen David Gordon Green’le sohbet şansı yakalayacaklar. Buluşmada bir araya gelecek kadronun Twitter adreslerini dilerseniz şimdiden takip edebilirsiniz. Bu arada efsanenin devam filmi Halloween Kills, 16 Ekim 2020 vizyonu için hazır, ne var ki pandemiden dolayı ertelenirse şaşırmam. Ünlü seri katil Michael Myers efsanesi, Halloween Ends filmiyle sona erecek.