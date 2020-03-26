Hamamı kahvehaneye çevirdiler!

26 Mart 2020 Perşembe, 21:01

Alınan bilgiye göre Mersin’in Tarsus ilçesi Caminur Mahallesi’nde bulunan Kleopatra Hamamı koronavirüs nedeniyle iş yeri sahibi A.S. tarafından kapatıldı. İşletme sahibi A.S. Ankara’ya gitmesini fırsat bilen çalışan M.G. hamamın salonunu kahvehaneye çevirdi. M.G. adlı çalışan 2 masa kurarak arkadaşlarını davet etti.

Hamamda kumar oynattığı ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu hamama baskın düzenledi. İçeriye giren polis ekiplerini gören kişiler şaşkınlık yaşadı.



Polis, S.A., N.A., M.Ö.,K.D., N.Y., S.K., S.Ö.,R.V., C.D. ve MG. adlı kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan kumar oynamak suçundan 1225 TL, 32. Madde Emre Aykırı davranış suçundan 392 TL., 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Madde Yazılı Yasaklara aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL olmak üzere kişi başı toplam 4 bin 767 TL’den iş yeri çalışanıyla birlikte 10 kişiye toplamda 47 bin 670 TL idari para cezası kestdi. Polis ayrıca M.G. isimli şahsa kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem gerçekleştirdi.