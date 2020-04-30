Hanedan torunundan dikkat çeken Covid-19 önerisi!

30 Nisan 2020 Perşembe, 12:30

Orhan Osmanoğlu “Pandemi ile mücadelede Bağışıklık sistemi çok mühim. Bunun için pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim” paylaşımı sosyal medyada 'tamamen duygusal' yorumlarına sebep oldu.

NEVRESİM TAKIMI SATIŞI

Orhan Osmanoğlu daha önce de sosyal medyada paylaştığı indirimli nevresim takımı ilanı gündeme gelmişti.

AİLENİN TEKSTİL ŞİRKETİ VAR

Sultan 2’inci Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan bir röportajından ailesinin tekstil şirketi olduğunu şöyle anlatmıştı:

“1979 İstanbul-Fatih doğumluyum. Sürgünden sonra doğan ilk şehzadeyim. Şu anda tekstil ve dış ticaretle uğraşıyoruz, ayrı bir şirketimiz var.”

DAMAT DA TEKSTİLCİ

Yıllardır tekstil işiyle uğraşan Osmanoğlu ailesi kızları Nilhan Osmanoğlu’nu da bir tekstilciyle evlendirmişti.

Nilhan Osmanoğlu, MOS Tekstil'in sahibi Mehmet Behlül Vatansever ile 22 Eylül 2012 Cumartesi günü Beylerbeyi Sarayı'nda gerçekleştirilen düğünle dünya evine girmişti.