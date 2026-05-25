Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’dan mutlak butlan ve işgal tepkisi: ‘Partimize sahip çıkmalıyız’

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP’ye ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına ve CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesine sert tepki gösterdi.

Sav, “Genel Merkez binasının demir kapılarının camlarının kırarak binayı adeta işgal etmeleri, asla affedilemez. Aradan yıllar geçse de bu vahşi ve üzücü görüntüler asla belleklerden silinemez” dedi.

'MUTLAK BUTLAN KARARININ BOZULACAĞINA İNANIYORUM'

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP yönelik mutlak butlan kararı ile hukukun üstünlüğü ilkesinin zedelendiğine, anayasaya, Siyasi Partiler Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar Kanununun amir hükümleri yanlış yorumlandığına dikkat çekti. Günler öncesinden kimi basın organlarında mutlak butlan kararının bayram öncesinde ilan edileceğine yönelik haberleri “iç karartıcı” ve “ibretle gözlenen” diye tanımlayan Sav, bunun bağımsız yargıyı zedelediğini kaydetti.

Sav, “Yargı, hiç bu kadar örselenmemiştir. Ben mutlak butlan kararının verilmesinin mevzuatımıza ve hukukun üstünlüğüne aykırı olacağını, böyle bir kararın verilmesinin hukukumuzda derin yara açacağını, giderilmesi zor hasar yaratacağını ısrarla söyledim. Bugün endişelerimde haklı olmanın hüznünü yaşıyorum. Gerçek hukuk kurallarının, er geç uygulanacağına, yanlıştan dönüleceğine mutlak butlan kararının bozulacağına inanıyorum” dedi.

‘BELLEKLERDEN ASLA SİLİNMEYECEK’

Karar ile son yerel seçimde Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’nin hızı ve önünün kesilmek istenildiğini belirten Sav, geçen pazar CHP Genel Merkezi’ne yapılan müdahaleyi ilişkin şunları söyledi:

“Kurultayları iptal edilip seçilmiş genel başkanı ve parti yöneticileri görevden uzaklaştırılarak partide karmaşa yaratılıp dışa dönük mücadele duraksatılıp içe dönük tartışmalarla uğraşmaya itilmektedir. Polisin de yardımı ile bir kısım kendini bilmezlerin Genel Merkez binasının demir kapılarının camlarının kırarak binayı adeta işgal etmeleri, asla affedilemez. Aradan yıllar geçse de bu vahşi ve üzücü görüntüler asla belleklerden silinemez. Ülkenin her yöresinde il-ilçe örgütlerinin vatandaşların da desteğini alarak yapılan tecavüzü ve haksızlığı protesto edip kınamalarını en kısa sürede yargı kararını aşarak demokratik yol ile partilerinin gerçek yöneticilerine teslim edilmesi mücadelelerini çok anlamlı ve önemli buluyorum.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır” sözü ile Tevfik Fikret’in Memleket Şarkısı’nda dile getirdiği “Zulmün topu var, gülesi var, kal’ası varsa hakkın da bükülmez kolu dönmez yüzü vardır” sözlerini anımsatan Sav, “Zulme karşı bükülmez kolumuz olduğunun bilincini yitirmemeliyiz. Unutmayalım ki dar ağacını kuran Hızır Paşa’lara karşı ‘Kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kemend işte boynum asarsa, işte hançer işte kellem keserse ‘dönen dönsün ben dönmezem yolumdan’ direnci ve kararlılığı ile partimize sahip çıkmalıyız. Her türlü işgali püskürtüp en kısa zamanda yapılacak kurultay ile partimizi gerçek sahiplerine teslim etmeliyiz” dedi.