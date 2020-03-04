Harekâta karşı açıklama yapan 7 MYK üyesi suçsuz bulundu; KESK’e Afrin beraatı

04 Mart 2020 Çarşamba, 05:00

Yargı, TSK’nin Afrin Harekâtı’na karşı “Afrin’e saldırı kaosu derinleştirir” başlığıyla açıklama yapan KESK Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi 7 kişi hakkında açılan davada beraat kararı verdi.

KESK MYK, TSK’nin Afrin’de terör örgütü YPG’ye karşı Ocak 2018’de düzenlediği askeri harekâta ilişkin “Afrin’e saldırı kaosu derinleştirir” başlığıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Afrin’e yönelik bir operasyon yeni acılar, bedeller ve kaos dışında sonuç üretmeyecek, olsa olsa AKP-MHP iktidarına kanla sulanmış birkaç oy getirecektir. Bu çılgınlıktan vazgeçilmelidir. KESK; Ortadoğu’da emperyalistlerin etnik ve mezhepsel kimlikler üzerinden egemenlik kurma politikalarına karşı, halkların ve emekçilerin eşit, özgür, bir arada yaşamını savunmaktadır. Bizler savaşa karşı duracak, halkların barış içinde bir arada yaşaması için mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KESK Başkanı Mehmet Bozgeyik’in arasında bulunduğu 7 kişilik MYK üyelerine “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamasıyla dava açtı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANACAK

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davada dün karar çıktı. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatına karar verdi. Kararın gerekçesi 15 gün içinde açıklanacak.