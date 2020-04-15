Harvard araştırmacılarından sosyal mesafe açıklaması: 2022’ye kadar yürürlükte kalabilir
Harvard Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılar sosyal mesafe uygulamasının 2022 yılına kadar yürürlükte kalabileceğini açıkladı.
İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugün
küresel bir salgına dönüşen koronavirüs (KOVID-19) dünya genelinde 100 binin
üzerinde kişinin hayatına mal oldu.
Harvard Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılara göre, sosyal mesafe kuralları 2022'ye kadar tamamen ya da kısmen uygulanmaya devam etmeli.
Bloomberg’de yer alan habere göre Harvard’da yapılan araştırma kapsamında Kovid-19’u, önceki iki tip corona virüs salgınıyla kıyaslayan ekip koronavirüsün tekrarlayan kış salgınına dönme ihtimali olduğu sonucuna ulaştı.
Başka bir deyişle söz konusu araştırmaya göre önümüzdeki süreçte koronavirüsün ikinci dalga olarak karşımıza çıkabilir. Bu olasılığa karşı uzmanlar 2022 yılına kadar sosyal mesafe uygulamasının yürürlükte kalmasını öneriyor.
Video Haberler
- Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu
- Metin Kahraman'dan komşularına balkon konseri
- Meclis'te küfürlü kavga! İşte o anlar
- AKP’li Başkan yurttaşa bıçak çekti!
- Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
- Milyonlar evlerindeyken onlar piknik yaptı
- 'Zorla istifa ihbarnamesi imzalattırılmaya çalışılıyor'
- CHP'den Salda Gölü tepkisi: Derhal bu rezaleti durdurun!
- Haydar Baş'ın sosyal medyada gündem olan konuşması
- Saldırıya uğradığını söylemişti: Gerçek ortaya çıktı