Harvard araştırmacılarından sosyal mesafe açıklaması: 2022’ye kadar yürürlükte kalabilir

15 Nisan 2020 Çarşamba, 09:57

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugün küresel bir salgına dönüşen koronavirüs (KOVID-19) dünya genelinde 100 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu.



Harvard Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılara göre, sosyal mesafe kuralları 2022'ye kadar tamamen ya da kısmen uygulanmaya devam etmeli.

Bloomberg’de yer alan habere göre Harvard’da yapılan araştırma kapsamında Kovid-19’u, önceki iki tip corona virüs salgınıyla kıyaslayan ekip koronavirüsün tekrarlayan kış salgınına dönme ihtimali olduğu sonucuna ulaştı.

Başka bir deyişle söz konusu araştırmaya göre önümüzdeki süreçte koronavirüsün ikinci dalga olarak karşımıza çıkabilir. Bu olasılığa karşı uzmanlar 2022 yılına kadar sosyal mesafe uygulamasının yürürlükte kalmasını öneriyor.