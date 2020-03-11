Harvey Weinstein'e 23 yıl hapis cezası

11 Mart 2020 Çarşamba, 18:28

Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran, Oscar ödüllü filmlerin yapımcısı Harvey Weinstein tecavüz ve cinsel saldırı gibi suçlardan yargılandığı davada iki kadına cinsel saldırıdan 23 yıl hapse mahkum edildi. Davanın jürisi Weinstein'i eski yapım asistanı Mimi Haleyi'yi (42) oral sekse zorlamaktan ve oyuncu Jessica Mann'a (34) tecavüz etmekten suçlu buldu. her iki kadın da kararın açıklanması sırasında mahkeme salondaydı.

Karar sonrası Haleyi "Harvey Weinstein ile yaşadığım bu olay hayatımın akışını etkiledi. Onun hapiste oluşuyla dışarıdaki kadınların biraz daha güvende olduklarını bilmek beni rahatlatıyor" derken diğer kurban Jessica Mann neden Weinstein'e fiziksel olarak karşı koymadığına dair açıklamada bulundu ve "Bana karşı tüm fiziksel avantajını kullandı, hem cüssesi benden çok büyük hem de öküz gibi güçlü" dedi.