Harvey Weinstein’e yeni suçlama

11 Nisan 2020 Cumartesi, 13:17

Los Angeles savcılarının cuma günü yaptıkları yeni suçlamaya göre Harvey Weinstein 201 yılında Beverly Hills’teki otel odasında bir cinsel saldırıda bulunmuş. Hatırlanacağı üzere 2013 yılında aynı otelde yaptığı saldırılar yüzünden Weinstein 23 yıl hapse mahkum edilmişti.

Yeni iddiaya göre Weinstein 11 Mayıs 2010’da otel odasında bir kadına baskı yoluyla cinsel darp uyguladı. İlk ifadesi Ekim 2019’da alınan kadın daha sonra bazı deliller göstererek olayın zaman aşımına uğramasını engelledi. 10 yıllık zaman aşımının sona ermesine 1 ay kala savcılar yeni bir suçlama yönelttiler ve Weinstein’in cezasının 29 yıla çıkmasına yol açabilecek süreci başlattılar.





