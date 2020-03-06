Hastane mi otopark mı?

06 Mart 2020 Cuma, 09:22

İzmir’de bulunan üniversite ve devlet hastanelerinde hasta ve yakınlarından otopark ücretleri alınması yurttaşları çileden çıkardı. Hastane personeline ücretsiz olan, ancak hasta yakınına ücretli olan otoparklar için ücret alınmamasını isteyen yurttaşlar, “İnsanlar oraya hastası olduğu için gidiyor. Mağduriyetten para kazanılır mı, hastane yönetimi otoparkcılık mı yapıyor? diyerek” tepki gösterdi.

GÜNLÜK 17.5 TL

Hastanelere giden hasta ve yakınları araçlarını park edecek yer bulamadıkları gibi, buldukları yerler içinde 6.5 TL ile 17.5 TL arasında otopark ücreti ödemek zorunda kalıyor. Her gün hastaneye gelmek zorunda kalan yurttaşlar ise ayda 200 ile 500 TL arasında para ödüyor. Hastaneye keyfi olarak gitmediklerini belirten yurttaşlar, “Ege Bölgesi’nin birçok yerinden hastaneye gelen insanlar var. Araçları ile gelenler mecburen park ediyor. Bazen 1 hafta bazen 1 ay hastaneye gidip gelmek zorunda olanlar var. Her defasında otoparktan çıkıp tekrar giren bir insan o kadar otopark parasını nasıl ödeyecek? Hastane yönetimi otopark işletir mi? Bizler hastaneye piknik yapmaya gitmiyoruz. Üstelik ücretler çok yüksek. Ayrıca hastane çalışanına otopark ücretsiz ama hastalara ücretli. Bu mantıklı mı, hastane otoparkları ücretsiz olmalı” dedi.

Demokratik Sağlık- Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol’da otoparkların ücretli olmasına yurttaşlar gibi tepki gösterdi. Hastanede bulunan boş alanların hepsinin çevrildiğini ve duba konulduğunu belirten Doğruyol, “Bütün boş alanlar otopark olmuş. Otoparkların para karşılığı olması doğru değil. Oraya insanlar zevku sefaya gitmiyor. Zorda oldukları için gidiyor. Sağlık hizmeti olan bir yeri ticarethaneye çeviremezsiniz. Vatandaşın alacağı hizmeti zorlaştırmak yerine kolaylaştırmak gerek” dedi. Hastane personelinin de zorluklar yaşadığını ifade eden sendika başkanı Ahmet Doğruyol, “Personel otoparkları yetersiz olduğu gibi çok uzak. Çalışanlar 1 kilometre ileri araçlarını park ediyor, yürüyerek görevi başına gidiyor. Zaman kaybı yüzünden tedaviye gelen hasta mağdur oluyor, beklemek zorunda kalıyor. Bu sıkıntılar çözülmeli” dedi.

Sosyal medya üzerinden yurttaşların paylaştığı bazı yorumlar:

- Hastane otoparkı rantın merkezi konuma gelmiş! Çok yazık, insanlar sağlık hizmeti almaya geldiklerinde fahiş otopark ücretleri ödemek zorunda bırakılıyorlar. Her taraf kapan, beton bariyer, duba ile dolu. Buna karar veren yöneticiler şunu bilsinler hastaneleri kalkındırmanın yolu vatandaşa eziyet etmekten geçmiyor.

- Hastane içinde rastgele bir yere park etsek hemen gelip çekici ile götürüyorlar. Hastane dışına koymak istesek park yeri bulabilmek için kilometrelerce yol gidip gelmemiz gerekiyor. Herkes ücretli otoparka mahkûm ediliyor.

- Ege Üniversitesi Hastanesi otoparkı neden bu kadar pahalı? Çocuk acilde bebeğimiz yatıyor, eşim günde kaç kez gelip gitmek zorunda, her seferinde 10 TL yazıyor.

- İnsanlar canıyla uğraşıyor bunlar paranın peşinde. Çok büyük saygısızlık. İlla para alacaksan uygun bir fiyat yap insanlar da dışarıya bırakmak zorunda kalmasın, ne sen mağdur ol ne de biz.

- Haftanın 3 günü Ege Üniversitesi Hastanesi Onkoloji bölümüne geliyoruz. Aracı park edecek yer yoktu, mecburen otoparka girdim. Bence bu tamamen haksız bir kazanç. Arabayı nereye bırakacağız? Neden böyle bir kâr kapısı yapılmış? Hiç ama hiç kabul edilecek bir uygulama değil. Tamamen haksız kazanç. Para kazanacak başka alan kalmadı mı?