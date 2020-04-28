HDP’den ziyaret: İbrahim’i yaşatalım

28 Nisan 2020 Salı, 20:59

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve HDP Parti Meclisi Üyesi Ferhat Encü, konser yasaklarının kalkması talebiyle ölüm orucunu sürdüren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’i ziyaret etti.

Görüşmede ölüm orucu nedeniyle hayatını kaybeden Helin Bölek ve Mustafa Koçak da anıldı. Bölek ve Koçak’ın ölümünün engellenebileceğini kaydeden İbrahim Gökçek, “Helin Bölek, Mustafa Koçak hayatını kaybetti. Bu çok acı bir şey. Kabul edilecek bir şey değil. İnsanlar ölmeyebilirdi. Mustafa hapishane ortamında çürümeyebilirdi. Acı çeke çeke hayatlarını kaybettiler. Bunlar çok acı şeyler. Bunların hesabını kim verecek” dedi.

“Senin ayakta olmanı istiyoruz” diyen Hüda Kaya ise “Senin yaşama tutunman, toplumun umudunun büyümesi demek. Ne olursa olsun umudunu kaybetme, kendini bırakma. Diliyorum ki her birimiz girişimlerimizden sonuçlar alalım. Sonuç almak için çabalıyoruz” diye konuştu.



"İKİ İNSANIN ÖLMESİ ÖNLENEBİLİRDİ AMA ÖNLENMEDİ"



Ölüm orucunda yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve savcı Mehmet Selim Kiraz davasında adil yargılanma talep eden Mustafa Koçak’ın da anıldığı görüşmede Gökçek, Grup Yorum üyelerinin tahliye edilmesi ve konser yasaklarının kaldırılması taleplerini bir kez daha dile getirdi.

Gökçek, “Aslında çözülmeyecek sorunlar değildi. İki insanın ölmesi önlenebilirdi ama önlenmedi. Ve işte ne oldu? Helin Bölek, Mustafa Koçak hayatını kaybetti. Bu çok acı bir şey. Kabul edilecek bir şey değil. İnsanlar ölmeyebilirdi. Mustafa hapishane ortamında çürümeyebilirdi. Acı çeke çeke hayatlarını kaybettiler. Bunlar çok acı şeyler. Bunların hesabını kim verecek?” dedi.