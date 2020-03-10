HDP'li Pervin Buldan: Sığınmacılara gaz sıkan Yunan güvenlik güçlerinden bir farkı var mı?

10 Mart 2020 Salı, 17:52

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Parlamento Kadın Grubu Toplantısında konuştu. Buldan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yürümek isteyen kadınlara polis tarafından biber gazı ve plastik mermilerle müdahale edilmesine tepki gösterdi. Buldan hükümete, "8 Mart’ta kadınlara yaptığınızın sığınmacılara gaz sıkan Yunan güvenlik güçlerinden bir farkı var mı?" diye sordu.

Buldan, "İdlib’de yaşanan savaş halkların tercihi değil, iktidarın ayakta kalma çabasıdır. Yol yakınken Suriye'den çekilmeliler" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'DA YÜRÜYEN KADINLARA SELAM OLSUN'

"HDP olarak hukuk dışı tutuklamaları kınıyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Genel Başkanımız Mızrıklı’ya AKP mahkemelerinin kararını tanımıyoruz. Kadınlar için yaşam tüm dünyada zorlu bir dönemeçten geçmektedir. 18 yıllık AKP erkek iktidarın kadınların kazanımlarını ortadan kaldırmak için kadın karşıtı politikalara ağırlık vermektedir" diyen Bundan, "Kadınlar her şeye rağmen tüm engellemelere rağmen feminist gece yürüyüşünü gerçekleştirdiler. İstanbul’da yürüyen kadınlara buradan selam olsun" dedi.

'KAYYIM DÜZENİNE BOYUN EĞMEDİK'

Buldan sözlerini şöyle sürdürü:

"Yürüyüş sonrası plastik mermi ve gaz bombaları ile saldırdı. Kadınlar şiddet uygulanarak gözaltına alındı. 8 Mart’ta kadınlara işkence uyguladılar. 8 Mart’ta kadınlara yaptığınızın sığınmacılara gaz sıkan Yunan güvenlik güçlerinden bir farkı var mı? Siz kadın düşmanısınız, tarihe de böyle geçti.HDP aynı zamanda bir kadın partisidir. Hayata geçirdiğimiz eş başkanlık sistemi demokrasi açısından önemlidir. Bu yüzden bizleri sindirmeye çalışmaktalar. Bizler susmadık, boyun eğmedik. Eş başkanlar olduk, kayyım düzenine boyun eğmedik.

'BARIŞI KURMAYA KARARLIYIZ'

HDP, dünya kadın mücadelesini miras aldığı için umudun adresi olmuştur. Her kesimden kadın HDP’de bir araya gelmektedir. Türkiye’nin en güçlü demokratik muhalefeti kadınlardır. Savaşların en ağır bedelini kadınlar ve çocuklar ödemektedir. Beş binden fazla Ezidi kadın DAİŞ'in eline esir olarak düştü. Benzer bir olay Afrin'de yaşandı. Mülteciler bu kirli savaşın en ağır bedelini ödeyenlerdir. Mülteciler, ırkçılık ve cinsiyetçilikle karşı karşıya kalmaktadır. Biz kadınlar barışı kurmaya kararlıyız. İktidarın savaş politikalarına karşı kadınlar bir araya gelme zamanıdır. İnanın ki bizim değiştirme gücümüz vardır. Bu düzen kadınlarla değişecektir. Kaybetmeye yüz tutmuş AKP-MHP iktidarını sürdürebilmek için savaş politikasını kullanmaktadır. İdlib’de yaşanan savaş halkların tercihi değil, iktidarın ayakta kalma çabasıdır.

'SURİYE'DEN ÇIKMAK ZORUNDASINIZ'

İdlib'de battıkça soluğu Moskova'da alıyorlar. Acı ve yıkım katlanarak devam etmektedir. Binlerce insan Suriye savaşında hayatını kaybetti. Elbette bu ölümlerin hesabını sormaya devam edeceğim. Geçen hafta 30 erkek kafa kafaya kararlar verdi. Ölüme yol açanlar yine erkekler.

Suriye'den İdlib'e size bir iktidar mücadelesi çıkmaz. Suriye'den ancak ve ancak siz çıkarsınız, oradan çıkmak zorundasınız. Yol yakınken Suriye'den derhal çıkmalısınız."