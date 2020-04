Her şey çocuklar için...

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

Karantina günleri, uzadıkça çocukların yapacakları aktiviteler de azalıyor. İşte tam da bu yüzden çocuklar için, her gün yeni etkinlikler online olarak ekleniyor.

Bizim konumuz YouTube üzerinden yayımlanan yeni bir çocuk kanalı “MEYPOM Çocuk”...

Kanalda yer alan metinleri, şarkı sözlerini ve besteleri hazırlayan kendisi de bir anne olan Aysuda Ülkü Zeren... Proje koordinatörü ise Ergül Çelik...

MEYPOM Çocuk Kanalı Aralık 2019’da kuruldu.

Çelik, “Kuruluş amacı aslında basit. Biz çağın gerekliliklerini göz ardı etmeden, ellerinde kitap yerine tabletler olan çocukları ve gençleri ötekileştirmeden, tabletlerin de kitaplar gibi yararlı içeriklere dönüştürülebileceği fikrinden yola çıkıyoruz. Hepimiz dijitalleşen dünyada çocuklarımızın tüketeceği içerikler konusunda tüm ebeveynlerin endişelerini paylaşarak ‘Kendi çocuğumuza ne tür içerikler izletmek isteriz?’ mottosundan yola çıktık” diyor.

Bunun için profesyonel bir pedagog ekibinden de yardım aldıklarının altını çizen Çelik, “Çocukları eğlendirmek ilk amaç gibi görünse de aslında öyle değil. Kanalın kuruluş toplantısında alınan ilk ve en önemli kuralımızı ‘eğitici olmayan hiçbir içeriği, ne kadar eğlenceli olursa olsun yayımlamamaktır’ olarak belirledik. Eskiden hepimizin hoşuna giden ve zamanla unutulmaya yüz tutmuş, konuşma becerilerini geliştirmeye yardımcı olan tekerlemeleri, şarkı olarak çocuklara sevdirmekle başlamak istedik. Mey ile Pom’un ‘tekerlemeli şarkıları’ bu fikrin bir ürünü. Önümüzdeki günlerde atasözleri ve deyimlerle ilgili çok eğlenceli bir projenin de geleceğini buradan müjdeleyelim” diyor.

Kanalda eğitici çizgi filmlerin yer aldığını söyleyen Zeren, metin ve söz yazarı, besteci ve seslendirmen.

Zeren, “Kanalımızda tekerlemeli şarkılar söyleyen Mey ile Pom adında iki kardeş var. Vücudumuzun hastalıklarla nasıl mücadele ettiğini anlatan ‘Bitmeyen Savaş’ adlı bir çizgi filmimiz mevcut. Ayrıca miniklere ana ve ara renkleri öğreten Suzi ve Bozi , hayvanlar hakkında eğlenceli sorular sorup onları tanıtan sevimli kuklamız Nünü var! Çok yakında Bige ile Buga da aramıza katılacak ve çocuklarımızı atasözleri ve deyimlerin eğlenceli dünyasına götürecek. İlerleyen zaman içerisinde, yine tüm ebeveynlerin gönül rahatlığıyla çocuklarına izletebilecekleri içeriklerin çalışmalarına da tüm hızımızla devam ediyoruz” diyor.

Kendi çocukları için gösterdiği özeni, kanaldaki tüm projelere yansıtmaya çalıştığını vurgulayan Zeren, “İçeriklerin oluşmasında, çocuklarımdan destek alıyorum, eleştirilerine kulak veriyorum. Geriye dönüp baktığımda, çocukluğumda oynadığım oyunların şu an işim olduğunu görüyorum. Bu çok mutluluk verici bir durum. Küçükken yumurtalara yüz çizer ve onları konuştururdum. Her durumla ilgili şarkılar uydurur, evde tekerleme söyleme yarışmaları düzenlerdim. Sanırım en büyük şansım atasözü ve deyimsiz konuşmayan bir babam olmasıydı. Mesela oyuna dalıp, almam gerekenleri unutarak eve döndüğümde, babam beni bakkala geri gönderir ve ‘Akılsız başın ceremesini ayaklar çeker’ derdi. Bu ve bunun gibi yaşadığımız her olumlu ya da olumsuz durumu bir atasözü ya da deyimle taçlandırırdı. O günden bugüne hayatıma eşlik eden atasözü ve deyimleri yeni bir projede değerlendireceğiz” diyor.

(MEYPOM Çocuk: https://www.youtube.com/meypomcocuk)