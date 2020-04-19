Her temasa test şart
Sağlık Bakanı Koca, vaka hızının düşmesini filyasyon başarısına bağladı, 251 bin 28 kişinin takibinin yapıldığını söyledi. Prof. Pala ise “Takibin nasıl yapıldığı belirsiz ve tartışmaya açık” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artış hızının düşüşe geçmesini filyasyon başarısına bağladı, temas zincirinde 251 bin 28 kişinin takibinin yapıldığını söyledi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, ulaşılan kişilere nasıl işlem yapıldığı konusunun tartışmaya açık olduğunu belirterek “Takibin nasıl yapıldığı belirsiz” dedi.
Prof. Pala, hastalığın daha fazla yayılmasının önlenmesi için olguların sağlık kuruluşlarına başvurmadan da saptanması gerektiğini kaydederek “Hastanelerde verilen mücadele hastaların yaşamasının sağlanmasıdır; salgına karşı asıl mücadele hastalığın yayılması önlenerek sahada kazanılır” diye konuştu.
PAYLAŞILMALIYDI
Sağlık Bakanı’nın filyasyon konusundaki açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Pala, “Filyasyonun yaygın bir biçimde yurt çapında uygulanmasına ilk olgu ortaya çıktığı gün başlanmalı ve filyasyon bulguları toplumla paylaşılmalıydı. Ancak anlaşılabildiği kadarıyla, yeni filyasyon ekipleri kurularak yaygın bir biçimde hasta ve temaslı taranmasına başlanması mart ayının sonuna doğru gerçekleşebilmiştir. Ancak takibin nasıl yapıldığı belirsiz ve tartışmaya açıktır” dedi.
İLLERE DAĞILIM BELİRSİZ
Mevcut uygulamada; pozitif tanı konan hastaların son 3 gün temas ettiği kişilere ulaşıldığını, 14 gün evinde izolasyona alınan ancak rutin test yapılmayan bu kişilerin takibinin de aile hekimlerine bırakıldığını anlatan Pala, özetle şunları kaydetti: “Pozitif tanı konulanlara hastalığın hangi aşamasında tanı konduğu belirsiz olduğu için, son üç günün referans olarak alınması Covid-19 hastalığı için yetersiz kalabilir. Ayrıca temaslılara tarama testi yapılmamış olması da filyasyonun tam olarak yapılamadığının bir göstergesidir. Test uygulanmadığı için filyasyon yapılan 251 bin 28 temaslı kişinin ne kadarının doğrulanmış olgu, ne kadarının olası/kuşkulu olgu olduğu bilinmemekte ve kayıtlara yansımamaktadır. Filyasyonun illere göre dağılımı da belirsizdir.”
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