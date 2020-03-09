Hindistan'da 3 yaşında bir çocukta koronavirüs tespit edildi
9 yaş altı çocuklarda pek görünmeyen koronavirüs, Hindistan’da 3 yaşındaki bir çocukta tespit edildi. Çocuğun, ailesi ile İtalya tatilinden geçen hafta dönüş yaptığı bildirildi.
Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde 3 yaşındaki bir çocukta koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ailesi ile birlikte İtalya’da tatilde olduğu belirtilen çocuğun, geçen Cumartesi günü Hindistan’a dönüş yaptığı; Cochin Uluslararası Havaalanı’nda yapılan termal testin ardından koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çocuğun anne ve babasının da gözlem altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Hindistan’da ülke genelinde vaka sayısı 43 olarak açıklanırken, can kaybının olmadığı duyuruldu.
Video Haberler
- A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi
- Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz
- AKP'li milletvekili Engin Özkoç'u tehdit etti!
- Taksim'de kadınların 8 Mart yürüyüşüne polis müdahalesi!
- Kadınlar erkekleri mitingten kovdu
- Dünya Kadınlar Günü’nde binlerce kadın koştu
- Kadınlardan Kadıköy'de 8 Mart yürüyüşü
- Davutoğlu'ndan AKP göndermeli 8 Mart paylaşım
- Muhterem Nur'un manevi oğlundan açıklama
- 'Kazanan hep kadın olur'